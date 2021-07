CAMEROUN :: Assemblée nationale : une salle de sports pour les députés :: CAMEROON

Cet outil consacré à la santé des députés est logé au sein de l’hôtel des députés à Yaoundé.

Hier 8 juillet 2021, les députés en tenue uniforme de sport ont visité la salle complètement rénovée dans le bloc de sports de l’hôtel. En plus des cours de tennis, une piscine, il y a désormais une salle moderne de sports et esthétique pour le bien-être des élus du peuple. Sous la présidence de KomboGberi, le vice-président représentant Cavaye Yeguie Djibril, le Secrétaire général, Gaston Komba, a conduit les députés dans les différents services de la nouvelle structure. Fitness, musculation, soins esthétiques, massage, sauna et hammam sont à la disponibilité des députés.

En coupant le ruban lors de la visite, le représentant du Pan s’est ému en ces termes : « Merci, merci monsieur le président de l’Assemblée nationale. Vous montrez par ce don que vous êtes un très grand homme et que vous le serez pour toujours ! ». À sa suite, les députés se sont engouffrés dans la salle, se sont essayés dans les divers services offerts. Un pur moment de bonheur pour les élus du peuple après une session intense et dense, sans aucun moment de répit.

En plus de cette salle ultramoderne de sports, il y a également eu égalent l’inauguration du Business centre de l’hôtel de députés. Désormais, il est possible pour les députés de faire directement leurs emplettes à l’hôtel. C’est là un soulagement avec les embouteillages sans fin, la promiscuité qui émaillent nos marchés. Les élus de la Nation sont désormais épargnés, croit-on savoir. Environ une dizaine de boutiques qui offrent des produits variés aux députés.

L’Assemblée nationale ne cesse de surprendre positivement les siens. Un député a pu s’extasier en ces termes : « Gaston Komba, auprès du Pan, c’est le couplet gagnant ! ». Rendez-vous est pris pour novembre prochain au moment où les rideaux de la session de juin tombent.