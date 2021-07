CAMEROUN :: Manifeste du Médiateur:La Mémoire éternelle des éducateurs assassinés.La Honte des silences coupable :: CAMEROON

L’histoire sait pourquoi et comment elle se répète, les acteurs savent exactement comment ils se prennent et quels actes ils posent pour parvenir à certains résultats. Mais les victimes elles, attendent toujours et parfois trop longtemps, pour connaître les explications de leur drame. Dans ce constat qui peut dans quelques cas apparaître troublant, il n’y a plus seulement les acteurs ou les auteurs, il y a aussi les coauteurs, les soutiens, les mains obscurs qui orchestrent à distance ou secrètement les drames, les meurtres, les tueries, les génocides, les destructions et les casses de toute nature.

Ils ont encore assassiné un enseignant, un éducateur, la lanterne des enfants, le guide des apprenants et le berger des tendres et frêles bijoux de la nation.

C’est quoi, une indépendance par le crime et la destruction de la jeunesse, par la mort de l’espoir et la violence contre des innocents désarmés et désemparés ? Mais pour qui travaillent-ils vraiment ?

Que ceux qui crient au soutien des fous de la brousse et de l’ombre se lèvent et assument. Que ceux qui font de la cause des criminels une conditionnalité de respiration et d’alimentation se montrent. Levez-vous et assumez. Droits de l’Homme et consorts, droits des complices et des criminels tapis dans l’ombre ou plantés dans l’antichambre des supposés sécessionnistes. Mais où êtes-vous donc ? Vos amis et privilégiés, drogués et aveuglés par la haine ont encore ôter la vie à un enseignant, un éducateur, un père de famille, professeur de physique et chef d’un centre d’examen. Son seul tort, avoir choisi de dispenser le savoir et d’outiller les enfants de connaissances.

Honte à vous messieurs. La République triomphera, et les générations nouvelles émergeront, que vous le vouliez ou pas, et quelles que soient la dimension de vos crimes et l’intensité de votre folie./.