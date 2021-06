CAMEROUN :: REGARDEZ LE CLIP DE LA CHANTEUSE TRICIA MANDE, INVITEE DU JOURNAL TELEVISE DE LA CRTV :: CAMEROON

Samedi dernier, 26 juin 2021, l'artiste musicienne Tricia Mande (Cécile Patricia Gaëlle Mande de son vrai nom), était l'invitée du journal télévisé de la CRTV, le média audiovisuel gouvernemental camerounais.

Le crochet télévisé de la jeune artiste à la beauté singulière, fine, élégante et raffinée, a eu lieu lors de l'édition du journal de 12 heures. L'artiste qui a longtemps évolué sous l'ombre de nombreuses voix célèbres et connues, a décidé en cette année 2021, de provoquer le destin et la gloire, en se lançant dans une carrière solo.

Le fabuleux album "MY PASSION", est ainsi le premier né de cette aventure solitaire de la belle chanteuse Sawa ( côtier ) de la région du Littoral Cameroun. Avec " ISSOSSODI", entendez solitude en langue Duala. Ici, l'artiste soumet le monde entier à sa voix envoûtante et rouccoulante. Dans ce titre phare, Tricia Mande pleure sa chère maman disparue, de même qu'elle rend hommage à cette mère à qui elle était liée par des liens affectifs particuliers. Et comme on peut le voir dans le clip, Tricia Mande chante cette maman qui l'a nourrie depuis sa naissance. Une maman dont elle était très proche, et dont la mort récente a beaucoup bouleversée.

Dans " ISSOSSODI", se décline plutôt une voix d'enfant naïve qui pleure sa maman avec candeur et innocence. Une profonde émotion qu'elle essaie de surmonter. En vain ? Nous vous proposons de suivre le clip vidéo du titre " ISSOSSODI" de l'album " MY PASSION", de Tricia Mande. Une voix certes nostalgique, mais tendre et suave qui, trahit outrancièrèrement, le grand chœur, la grande voix et la talentueuse artiste chanteuse qu'est Tricia Mande. A voir et à revoir sans modération.