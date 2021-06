CAMEROUN :: Université de Yaoundé II: Le Pr Maurice Kamto présidera une soutenance de thèse en Droit public :: CAMEROON

C’est ce qui ressort du communiqué signé du Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) de l’université de Yaoundé II le 24 juin 2021.

La soutenance de thèse est prévue pour le jeudi 1er juillet 2021 à la salle de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’institution universitaire.

La thèse est intitulée : « La constitution et l’indépendance du juge constitutionnel en droit positif camerounais ». Ce travail sera défendu par le candidat Mvogo Gabriel Magloire.

Le professeur Maurice Kamto sera assisté de deux rapporteurs (Jean De Noel Atemengue et Cyrille Monembou) et de deux membres (Jean Calvin Aba’a Oyono et Alain Ondoua).

Maurice Kamto n’a plus donné de cours à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) où il est affecté. Cela ne l'empêche pas selon son entourage à encadrer des étudiants même à distance.

La soutenance sera pratiquement à huis clos, puisque le Doyen autorise seulement la présence de neuf membres de la famile du candidat en salle de soutenance.