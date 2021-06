CAMEROUN :: Covidgate : rapport où es-tu ? :: CAMEROON

Que se passe-t-il autour du rapport d'audit de la Chambre des comptes sur la gestion du Fonds spécial de solidarité Covid-19 ? Vendredi dernier, un séance plénière spéciale consacrée à la présentation dudit rapport ainsi qu'au rapport annuel de cette Chambre de la Cour suprême a été purement et simplement annulée, du moins "reportée", de source non officielle.

A l'affût de l'information, les journalistes commis à la couverture de l'actualité au Parlement ont constaté à leur dépens que le programme du jour dit à l'Assemblée nationale a été modifié, sans autre forme de procès. Une seule activité, à savoir la réunion trimestrielle des membres de la commission des finances et du budget a ainsi meublé la journée de vendredi. Bien plus, l'audience entre le président de la Chambre des comptes, Yap Abdou, et celui de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, qui devait précéder la présentation des rapports suscités a elle aussi été annulée.

En l'absence d'une communication de circonstance sur ces annulations en cascade, la controverse autour du rapport de la Chambre des comptes qui s'était quelque peu dégonflée après le communiqué du porte-parole du gouvernement sur les auditions de certains ministres et leurs collaborateurs au Tribunal criminel spécial (TCS) reprend un tantinet droit de cité. N'eût été le feuilleton des mœurs qui ravit l'attention de nombreux influenceurs, activistes et internautes depuis le 16 juin, et qui promet d'autres épisodes, cette polémique devait sans doute à nouveau se viraliser sur les réseaux sociaux.

Il semble clair que le rapport d'étape qui a fuité, on ne sait comment et pourquoi, ne suffit pas à éclairer l'opinion publique sur ce qui est déjà présenté comme le Covidgate. Seul le rapport intégral et les suites judiciaires qui en résulteront pourront mettre tout le monde d'accord sur ce qui apparaît, à tort ou à raison, comme un nouveau pied de nez à la bonne gouvernance. En un mot comme en mille, tous ceux qui de près ou de loin sont associés à ce présumé scandale d'État doivent rendre gorge.

La transparence et le droit à l'information des Camerounais exigent une élégance républicaine de la part des pouvoirs exécutif, législatif et surtout judiciaire qui s'est déjà saisit du dossier. Les députés sont même en droit de réclamer la présentation du rapport querellé, car cela est bel et bien consigné dans la circulaire du ministre des Finances relative à l'exécution des dépenses et au suivi-évaluation du Fonds Covid-19. S'agissant du pouvoir judiciaire, il ne serait en rien déviant de voir le TCS par le biais du patron du corps spécialisé des officiers ou de la procureure près cette juridiction faire le point sur les enquêtes en cours, comme cela se voit dans des pays que l'ordre gouvernant et ses thuriféraires aiment à citer en exemple quand cela les arrange.

Au demeurant, le dossier Covid-19 ne doit pas rallonger la liste déjà kilométrique des affaires qui ont été habilement passées par pertes et profits par le pouvoir parce qu'il fallait préserver des intérêts particuliers qui jurent avec l'intérêt général.