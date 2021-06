CAMEROUN :: INSIDIEUSE CABALE CONTRE LE DG DE L’HOTEL SAWA… :: CAMEROON

C’est ce manager qui entre 2005 et 2010 a permis au Mont Febe d'engranger des résultats positifs depuis son ouverture en 1968, c’est encore lui qui permet à l’hôtel Sawa d’enregistrer la meilleure courbe de résultat ascendante de ces 30 dernières années au Cameroun. Des resultats qui ne plaisent pas à tout le monde…

Lorsqu’on parle de Pierre Moifo, Dg de l’hôtel Sawa, un Député du SDF, habitué de cet établissement hôtelier sourit : « C’est mal le connaitre. Ce monsieur a fait ses classes dans les chaines internationales, lieu de probité et d’éthique. Il a été Manager à Ibis, au Hilton, Mercure France, Mont Febe. Lorsqu’on a un tel parcours, sincèrement on n’agit pas à la légère… » Pour cette source, les ennemis de l’actuel DG, ceux qui aimeraient bien prendre sa place ont raté. « C’est une fausse affaire, elle a est créée de toute pièce pour nuire à la réputation de Pierre Moifo… »

A preuve « Tout s’est passé avec l’accord du conseil d’administration. Un marché a été lancé et gagné par Asquini Encorad dont la réputation est avérée. Chemin faisant, ils ont été incapable de réaliser ce marché et ceci après avoir versé le cautionnement des travaux requis, et reçu le versement de l’avance de démarrage des travaux estimée à 20% du montant total du marché. A quel niveau le Dg a-t-il facturé ? On parle de marchés de gré à gré. De quoi et pour qui ? » S’interroge un membre du Conseil d’administration. Avant de demander au Dg de porter plainte contre ceux qui veulent ternir son honorabilité. Et parlant de compétence, l’actuel patron du Sawa Hotel semble en avoir. Son parcours est encore plus élogieux.

Notre confrère WEEK INFOS de ce lundi fait observer qu’au sein de l’Association des Professionnels du Tourisme Camerounais une certaine unanimité est faite autour de ses compétences. « C’est un manager intègre, professionnel, et surtout un adepte de la culture du résultat. C'est quand même ce monsieur respectable qui entre 2005 et 2010 a permis au Mont Febe d'engranger des résultats positifs depuis son ouverture en 1968. » Renseigne un cadre hôtelier à Douala cité par cet hebdomadaire.

Les termes surfacturations, marchés de gré à gré, corruption sont sortis de l’imagination plutôt fertile des détracteurs de Pierre Moifo. Lorsqu’on a un tel parcours, on n’agit pas à la légère. Explique notre député, habitué de cet hôtel. Un cadre du ministère du Tourisme va plus loin et précise que les hôtels publics au Cameroun n’ont pas été réhabilités depuis plusieurs décennies « Il faut saluer les gestionnaires de ces hôtels qui font le maximum avec très peu de moyens. » A la réalité, il n’est pas exclu que Pierre Moifo soit victime de sa détermination à rénover de la plus belle de manière cette infrastructure hôtelière. « Il a la réputation d'être quelqu'un de "dur" et compte tenu de l'environnement dans lequel il évolue, la rigueur et l'exigence dont il fait preuve, y compris avec lui-même, il peut être incompris… » . Dans les couloirs de l’hôtel Sawa, sous cape, le personnel dénonce la cabale contre le Dg. « Il n’a rien à voir dans cette affaire. Asquini Encorad est responsable de tout ce blocage.