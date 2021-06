CAMEROUN :: CNI égarées : Des plateformes à votre service :: CAMEROON

Des Camerounais ont créé sur Facebook des plateformes de rencontre entre ceux qui perdu des cartes nationales d’identité et ceux qui en ont trouvé.

Cette pièce est indispensable. D’ailleurs personne ne saurait se passer d’elle au Cameroun, puisque la carte nationale d’identité (CNI) est requise dans la constitution des dossiers pour des recrutements ; l’identification des personnes ; l’obtention d’un passeport, etc. Cependant, il arrive que certains viennent à l’égarer, suite à diverses raisons. Face aux difficultés liées à l’obtention de cette pièce d’identification en ce moment au pays, il est préférable, estiment certains, de la retrouver, plutôt que d’attendre « éternellement » l’éventuelle sortie de la nouvelle.

C’est ainsi que sur Facebook, des pages sont nées dans le but d’aider les citoyens à retrouver en plus de leurs CNI, tout autre document égaré. C’est le cas de « CNI égaré », une page créée le 15 février dernier et qui totalise à ce jour 8549 membres sur le territoire national. Le principe ici est simple : si un membre du groupe a égaré sa CNI ou bien il a un proche qui a égaré la sienne, il vient signaler cette perte au travers d’une publication, en laissant les coordonnées (nom et prénom tels qu’inscrits sur la CNI, ville et contact) qui permettront de le contacter au cas où quelqu’un venait à la retrouver. Et si un autre membre du groupe retrouve des pièces quelque part, il fait également une publication, en laissant des coordonnées pour que le concerné puisse le contacter pour récupérer sa CNI.

D’après le créateur du groupe Jean Julien Abomo Menounga, l’idée de la mise sur pied de cette plateforme est la perte cette année même de sa propre CNI, au moment où il en avait le plus besoin. La plateforme porte ses fruits. Puisqu’il y en a qui réussissent à rentrer en possession de leurs CNI perdues. Même si le créateur de « CNI égaré » dit n’avoir pas encore fait jusqu’ici le bilan des personnes ayant retrouvé leurs pièces d’identité. Mais les témoignages de certaines personnes prouvent que ce travail porte des fruits. Une autre page qui fait le même travail est « CNI perdues égarées enfin retrouvées ». Le groupe créé il y a un an compte 87.288 membres.

Malgré l’intérêt que plusieurs accordent à ce problème de CNI les ramassant même dans les poubelles, dans l’espoir d’aider des Camerounais, des arnaqueurs ont réussi à s’infiltrer dans ces groupes. Ils appellent certaines victimes, leur faisant croire qu’ils détiennent leurs CNI et exigent pour cela des transferts d’argent avant de leur faire parvenir la CNI. Un autre problème est que, plusieurs autres personnes dont les cartes nationales d’identité ont été retrouvées ne figurent dans aucun de ces groupes.