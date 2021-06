CAMEROUN :: LA REINE YOSE chante pour soutenir les causes perdues. :: CAMEROON

Découvrons ensemble celle là qui mets sa passion pour la musique au service des défavorisés

C’est à l’âge de 6 ans que Rose Meg Anoma Abuuh a.k.a La Reine Yose, Chanteuse, rappeuse, lyriciste, coach vocal d'origine camerounaise précisement de Bamenda commence la musique en chantant dans des chorales. Pendant ses études secondaires à l'internat elle écrivait déjà des chansons basées sur des histoires personnelles avoir connu une enfance assez difficile.

À l'université de Buea dans les années 2000 au Cameroun elle interprète les artistes comme Missy Elliot, Eve, Candy avec sa girl band "little shorties". Elle se lance officiellement dans la musique en 2005 au Nigeria où elle à travaillé avec les producteurs comme Soso Beat, Toy tunes et Charlie Chaplin.

Après ses études universitaires en Angleterre, elle s'installe en Allemagne en 2008 où elle sort son premier album "Tears and laughter". Après avoir eu une prise de conscience par rapport à l'humanisme et le racisme, elle se lance dans l'égyptologie et forme un groupe dans lequel elle collabore avec un ami Apophis et prend le nom de la Reine Néfertiti . Ce groupe "Afrikan Logik" a sorti plusieurs chansons et ils ont travaillé avec P.A.P.

Après avoir subi des tragédies elle se lance à fond dans l'humanisme et decide officiellement de devenir chanteuse humanitaire et devient la reine des enfants et la maman des démunis. Elle sort son premier single intitulé " African Child" featuring avec l' artiste ivoirien Doliziana donc elle est un grand fan et la chanson a été produite par Shado Chris en Côte d'Ivoire et le Clip réalisé par Rolland Gogo. La chanson est un mix de afro soul et à un mélange de rap et de jazz et un peu de hip-hop.

Clip : LA REINE YOSE ft. DOLIZIANA - AFRICAN CHILD



Etant Présidente de son ONG (Integration und Entwicklungsverein duisburg), La Reine Yose fait des œuvres humanitaires partout en Afrique. Notamment en Côte d'Ivoire, au Mali et au Cameroun où elle dédie sa vie à aider les démunis. Elle lutte pour le bien-être des enfants qui est une priorité dans ce qu'elle considère desormais comme le combat de sa vie.

La Reine Yose et l'ONG I.E.V Duisburg aux côtés des enfants de la pouponnière à Jacqueville.



Elle sort son deuxième single intitulé "African dance" avec l'artiste ivoirien DJ Romcy produit par Alino the King et le Clip réaliser par Coulby Mix. Cette chanson est un mix de coupé-décalé et de hip-hop. La Reine Yose a aussi collaboré avec l' artiste guinéen Soul Bangs en sortant un titre "Mama" qui est strictement un style afro soul. La chanson a été produites par Balla Diabaté et le clip réalisé par Coulby mix.

Actuellement elle continue de faire ses oeuvres humanitaires tout en préparant la sortie de son Album.

On peut retrouver LA REINE YOSE sur les réseaux sociaux :

Facebook :

https://www.facebook.com/reineyose/

Instagram :

https://www.instagram.com/lareineyose83/

Twitter :

https://twitter.com/ReineYose