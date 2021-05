CAMEROUN :: PMUC: Il remporte 50 millions en pariant 400 fcfa :: CAMEROON

Son chèque lui a été remis ce jeudi 27 Mai 2021 par Mme Tatyana Eldin Mabouka la présidente du conseil d’administration du Paris Mutuel Urbain Camerounais (PMUC) au cours d’une cérémonie organisée en son honneur.

Le PMUC est définitivement le véritable pourvoyeur de millions pour les parieurs Camerounais is et ce n’est Monsieur T. Le millionnaire du jour qui va le démentir.

Une fois de plus la société de Paris qui se définit elle même comme étant le distributeur automatique de millions fait un gros gagnant.

50 millions de francs cfa , c’est la rondelette somme que vient de remporter un parieur qui avait misé 400 fcfa au kiosque de Mme Zoé Aline situé au carrefour Lycée de bonamoussadi (Douala) le vendredi 21 Mai 2021.



Il vient s’aligner dans la liste des gros gagnants de 2021 qui font la fierté du PMUC. « un gagnant de 50 millions, Ce n’est pas anodin , c’est pourquoi le PMUC est en fête aujourd’hui . Nous avons une série de gros gagnants en 2021. Après celui de 118 millions, il y’a eu 70 millions, puis 25 millions la semaine dernière à Yaoundé et aujourd’hui 50 millions. Forcément le Pmuc est en fête car c’est notre expertise qui est confirmée, nous sommes les meilleurs en matière de gains, c’est nous qui distribuons le plus de gains au Cameroun parce que le Pmuc c’est le sérieux, le Pmuc c’est la transparence et le Pmuc fait des millions » lâchera Mme Tatyana Eldin Mabouka la PCA du Pmuc toute émue au moment de remettre le chèque au gagnant.



La cérémonie haute en couleur qui a été organisée en l’honneur de ce nouveau millionnaire est le reflet de tout le respect et toute la considération que le Pmuc accorde à ses parieurs. Les invités présents à cette fête ont pu recevoir des astuces de Mme Zoe et de son commercial pour tenter leur chance de gagner gros car au Pmuc , c’est une affaire de gros gains.