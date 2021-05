CAMEROUN :: DES DIRECTEURS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ AUDITIONNÉS AU CONTRÔLE SUPÉRIEUR DE L’ÉTAT :: CAMEROON

L’étau se resserre autour des responsables du ministère de la Santé dans les détournements des fond Covid 19. L’enquête du Contrôle Supérieur de l’État avance et tire à sa fin au ministère de la Santé publique. Hier, plusieurs directeurs du MINSANTE ont été auditionnés au CONSUPE pour des faits de malversations financières dans la gestion des fonds Covid 19.

Rappelons que cette enquête du CONSUPE remonte à décembre 2020. En effet, dans une correspondance adressée le 15 décembre 2020 au ministre des Finances, Louis Paul Motaze, avec pour Objet : « Mission spéciale d’audit des fonds relatifs à la lutte contre le Covid-19 » Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence de la République écrivait : « J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir débloquer et mettre à la disposition du Ministre délégué à la Présidence de la République Chargé du Contrôle supérieur de l’État, une dotation de 32 555 000(trente-deux millions cinq cent cinquante-cinq milles, ndlr) FCFA destiné à la couverture des frais relatifs à la mission portée en objet ».

Parmi les directeurs du MINSANTE auditionnés au Contrôle Supérieur de l’État, figure, Élysée Amour Eyenga, directeur des ressources humaines. Ce spécialiste en documentation de formation est nommé cité dans le rapport d’étape de la chambre des comptes.

Au sujet d’Élysée Amour Eyenga, la chambre des comptes écrit en page 14 : « la gestion opaque des stocks des médicaments d’une part, la non tenue des documents de la comptabilité matière et d’autre part, la gestion du stock des médicaments par Monsieur Eyenga Ndjomo Élisée Amour qui n’est ni pharmacien, ni comptable matières ».

Élysée Amour Eyenga a essayé de se défendre. Mais ce qui est certain c’est qu’en un an c’est à dire en pleine pandémie du Covid 19, il a réussi à construire à Yaoundé deux immeubles R2 et R3. Si les papiers sont difficiles que les enquêteurs suivent la piste de l’argent. Celle-là ne se trompe jamais.