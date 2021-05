CAMEROUN :: Région de l'ouest : Un élève meurt en voulant traverser la rivière cueillir des mangues :: CAMEROON

Arrondissement de Kekem, département du Haut - Nkam, région de l’Ouest Cameroun. Un élève se noie et meurt dans une rivière, en se rendant à la cueillette des mangues avec une bande d'amis.

Le petit Ismaël Tefon Ngameni (sans garantie pour l'orthographe du nom), n'est plus de ce monde. Âgé de 18 ans, il était élève en classe de Form 5 (sous-système scolaire anglophone) au lycée bilingue de Kekem. Il a trouvé la mort hier, en voulant traverser une rivière pour aller cueillir des mangues qui se trouvaient de l'autre côté de la rive. Les juteux fruits se trouvaient plus exactement à Kombè, à l'autre rive de la rivière.

Selon les témoignages d'un de ses amis, Ismaël Ngameni leur a fait savoir qu'il ne savait pas nager, lorsque la bande d'adolescents s'est rendu au bord de la rivière, et remarqué qu'il n'y avait plus de pirogue pour traverser. Au lieu d'être dissuadé par ses amis, ces derniers l'ont plutôt rassuré de lui venir en aide à un certain niveau de la rivière, pendant la traversée à la nage. Tous les garçons ont enlevé leurs vêtements, et ont plongé dans la rivière.

Les amis de Ismaël Tefon Ngameni étaient tous bons nageurs, mais ont essayé de le sauver en vain, lorsque ce dernier a commencé à se noyer sitôt même les premières coudées dans l'eau. L'élève du lycée bilingue de Kekem a finalement été emporté par les eaux, et est mort. Son corps a été repêché ce jeudi 27 mai 2021.

En colère et le cœur plein de chagrin, son père, approché par nos confrères d"Équinoxe télévision, parle d'un fils à qui, il avait interdit la compagnie de ces amis qui l'ont entraîné à la cueillette des mangues, au mépris même de la dangerosité de la rivière à traverser, avant d'atteindre la rive opposée riche de manguiers porteurs de juteux fruits.

En filigrane, le père d'Ismaël Ngameni fait savoir que son fils est mort à cause de la désobéissance et des mauvaises compagnies.

Attention les parents, ayez toujours le minimum d'informations sur les compagnies de vos enfants !