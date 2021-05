CAMEROUN :: UNIVERSITE : ON SE CONCERTE AVEC LES INSTITUTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUS TUTELLE ACADEMIQUE :: CAMEROON

Les toutes premières Assises de tutelle de l'Université de Yaoundé 1, ont eu lieu ce jeudi 27 mai 2021 dans la capitale politique du Cameroun, sous la houlette du recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso.

Il s'agit d'un conclave entre les 17 instituts privés d'enseignement supérieur ( IPES), avec la tutelle académique qu'est l'Université de Yaoundé 1.

Une rencontre qui a été illuminée par le prestige de l'Université de Yaoundé 1 qui à l'issue du tout récent classement des 2000 meilleures universités du monde, occupe le 1341 ème rang, et est classée première université francophone d'Afrique subsaharienne. Une belle performance qui a encore apporté fierté et joie aux 17 IPES sous tutelle académique de l'Université de Yaoundé 1.

Dans son allocution, le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1, a fait savoir que les Assises de tutelle académique ont pour objectif, d'intensifier les concertations entre les IPES et la tutelle académique, en vue d'optimiser l'offre de formation et les opportunités d'insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés.

Les premières Assises de tutelle académique de l'Université 1 ont été ponctuées par trois ateliers. Le premier a regroupé les Sciences et technologies de l'ingénierie, le deuxième, la Formation médicale, l'odontostomalogie et les Arts, tandis que le troisième atelier a regroupé les Sciences de la vie et de l'Education.

Pour tous les responsables des 17 IPES, il importe de trouver des réponses à leurs préoccupations, en vue d'une collaboration toujours plus fructueuse avec l'Université de Yaoundé 1, un modèle à suivre, après son classement comme meilleure université francophone d'Afrique subsaharienne, par le Centre for World University Ranking 2021.

Camer.be: Caroline Bassomo