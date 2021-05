CAMEROUN :: TRAGIQUE ACCIDENT AU PORT DE DOUALA-BONABERI :: CAMEROON

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Monsieur Cyrus Ngo'o, porte à la connaissance de la Communauté Portuaire, qu'un tragique accident est survenu hier aux alentours de 19h au check point du lieu-dit Yara, à l’entrée du Chantier Naval et Industriel du Cameroun.

Un camion chargé de pouzzolane appartenant à un sous-traitant d'une cimenterie installée au Port de Douala-Bonabéri a violemment heurté et causé la mort de Monsieur Moustapha Mahamat, agent de Douala Port Sécurity en service.

En attendant les résultats de l'enquête diligentée qui élucideront les circonstances de ce malheureux drame, le Directeur Général du PAD, Autorité de la Circonscription Portuaire de Douala-Bonaberi, tient à rappeler à tous les usagers, et à toute la communauté portuaire, que les mesures de sécurité et de sûreté en cours d'implémentation ont pour vocation de préserver l'intégrité des personnes et des équipements destinés aux opérations portuaires, et sont par conséquent OPPOSABLES À TOUS, SANS EXCEPTION.

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, au nom de toute la Communauté Portuaire, et en son nom propre, adresse à la famille du défunt si durement éprouvée, ses sincères condoléances et ainsi qu'à tout le personnel de Douala Port Sécurity à qui il assure tout son soutien.