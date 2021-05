CAMEROUN :: UNIVERSITE DE YAOUNDE 1: LE PROF. ABOYA MANASSE NOMME VICE-RECTEUR :: CAMEROON

Le chef de l'État Paul Biya, a procédé à la nomination de hauts responsables dans plusieurs universités d'État du Cameroun. Ces nominations sont intervenues hier, mercredi 26 mai 2021.

Conseiller technique N° 1 au ministère de l'Enseignement supérieur, le Prof. Aboya Endong Manassé, a été nommé au poste de vice-recteur chargé du Contrôle interne et de l'Évaluation à l'université de Yaoundé 1, en remplacement du Prof. Ekobena Fouda Henri Paul.

Professeur titulaire de Science politique, Aboya Endong Manassé est cependant accusé par l'opinion publique d'avoir perdu toute objectivité qui distingue le politologue du politique, depuis qu'il a rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc) le parti au pouvoir au Cameroun. Un procès qui est d'ailleurs fait à tous les enseignants de Science politique affiliés à des partis politiques.

D'autres textes du président de la République signés ce même mercredi, font du Prof. Nicolas Andjiga, nouveau conseiller technique auprès du recteur de l'Université de Yaoundé 1, en remplacement du Prof. Tonye Alphonse Joseph. Un jeu de chaises musicales puisque le Professeur de Linguistique française remplace le Professeur de Mathématiques, au poste de directeur des Affaires académiques et de la Coopération, dans la même université. A l'Institut Universitaire Technologique du Bois, une grande école de l'Université de Yaoundé 1, c'est le Prof. Ndzana Benoît ( maître de conférences), qui, remplace le Prof. Tchawa, nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable, depuis l'an dernier. Le poste était alors vacant depuis plus de six mois.

A l'université de Yaoundé 2 - Soa, la Professeure Nadine Machikou Ngameni épouse Ndzesop, précédemment conseillère technique auprès du recteur de l'Université de Yaoundé 2, passe vice-recteur en charge de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des entreprises. A l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ( Esstic), grande école de l'université suscitée, la Professeure Nga Minkala Alice ( maître de conférences), est la nouvelle directrice. Elle remplace le Professeur Laurent Charles Boyomo Assala.

Cet enseignant de très gros calibre en Communication, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite, après 12 ans comme directeur de l'Esstic. Pour ce qui est l'université de Ngaounderé, le Prof. Henri Paul Ekobena Henri Paul, précédemment vice-recteur en charge du Contrôle interne et de l'Évaluation à l'université de Yaoundé 1, passe vice-recteur à l'université de Ngaounderé.

L'Ecole normale supérieure ( sise à Bertoua ) de cette même université, a désormais pour directeur, le Prof Mingoas Kilekoung Jean Pierre ( maître des conférences), en remplacement de la Professeure Kabeyene Beyala Véronique épouse Kamgang, admise à faire valoir ses droits à la retraite. Plusieurs autres importantes nominations ont eu lieu dans les universités d'État du Cameroun.

Cet article n'a donc pas la prétention de les avoir toutes évoquées ici. Une autre de nos publications en parlera ce jeudi 27 mai 2021, du moins pour ce qui est des plus significatives, comme c'est d'ailleurs le cas avec celui soumis à votre distinguée attention, chers visiteurs de notre site d'informations.

Camer.be: Caroline Bassomo