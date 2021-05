CAMEROUN :: Il détourne près de 12 millions :: CAMEROON

Tiré à quatre épingles, Bienvenue Messi n’a rien d’un prisonnier. Cravate bien nouée, chemise blanche immaculée, chaussures bien cirées, il prend place dans le box des accusés d’un air serein. Il plaide non coupable pour les faits que lui reprochent le ministère public et l’association Horizons femmes. Responsable administratif et financier depuis 2016 au sein de cette association, il est accusé d’avoir substitué les numéros de comptes bancaires de l'association et celui de la présidente au sien. Chargé de la production des rapports financiers et d’établir les rapprochements bancaires, Bienvenue Messi va falsifier le fichier de paiement.

Il va le programmer de manière à percevoir de l’argent dans un compte portant son nom, mais dont le code bancaire appartient à l’association. À partir de ce compte, il perçoit les indemnités des deux plaignants. Le jeu va se dérouler de décembre 2018 à janvier 2020. Selon le témoignage de la présidente de l’association, Messi ne serait pas à son premier forfait. Lors de son exercice en 2018, il va s'approprier le salaire de deux individus démissionnaires à travers le même procédé. Une situation qu'il qualifiera d'erreur et restituera les fonds dans le compte de l’association.

Une faute qui lui vaudra son licenciement en avril 2019. Ne se doutant de rien, la nouvelle recrue à ce poste va continuer le travail. C’est en février 2020, qu’elle va découvrir la supercherie de Messi en établissant les rapprochements bancaires de 2019.

Aussitôt, elle alerte la présidente, qui, à son tour va mener l’enquête auprès des différentes banques où logent leurs comptes. A l’issue de celle-ci, les résultats montrent effectivement que l’argent était plutôt viré dans le compte de l’accusé. Les historiques des virements bancaires et les ordres de virements ont été présentés au tribunal comme éléments de preuve.

A la suite de la défense de l’accusé, l’audience a été renvoyée au 15 juin prochain pour une descente sur le terrain pour vérification des dits-éléments de preuve. A cet effet, le tribunal a requis un transport judiciaire d’une somme de 250.000 Fcfa qui sera versée par la victime. La descente a lieu ce 25 mai à la NFC bank sis à Hippodrome. Détenu depuis le 06 Avril 2021, Bienvenu Messi continue son séjour au Kosovo. Une situation que son avocat, Me Marc Ndzouba, considère comme anormal car selon lui, il n’y a pas d’infractions commises.