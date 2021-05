AFRIQUE :: Les jeux en ligne africains à l’assaut du continent !

Le jeu est une pratique très populaire en Afrique, en particulier les jeux de société. De la cour de la reine Néfertari aux jeux traditionnels africains comme le Morabaraba ou le jeu de stratégie Tsoro Yemataru, le continent regorge de divertissements à la fois ludiques, mais aussi pédagogiques.

Désormais, ils sont disponibles en ligne, et permettent aux Africains où qu’ils se trouvent, et même aux joueurs du monde entier, de redécouvrir le riche patrimoine culturel du continent en la matière. Et parfois même de mêler l’utile à l’agréable en jouant et en gagnant de l’argent simultanément !

Les jeux traditionnels comme le Mancala ou l’Awalé font leur entrée en ligne

Le Mancala, qui est une appellation générique qui permet de désigner un jeux de société traditionnel africain, mais qui est aussi appelé jeux de semi, est désormais disponible en ligne. Ce jeu familial, qui permet d’apprendre aux enfants les bases de la stratégie, peut désormais se jouer en tournois avec des joueurs à l’autre bout du monde.

Idem pour l’Awalé, surnommé le jeu d'échecs africai qui se joue à deux joueurs avec deux rangées de six trous, que l’on ramasse et que l’on déplace jusqu’à la fin de la partie. Le jeu d’Ayo est devenu lui aussi un important jeu de stratégie en Afrique (avec des tournois, en particulier en Afrique de l’Ouest), mais aussi en Europe (notamment à Cannes, pendant le Festival des Jeux).

Autre jeu africain récemment transposé en ligne, le Senet, ou le Monopoly de l’ancienne Egypte. On aurait en effet retrouvé les premiers plateaux de Senet dans le tombeau de la reine Néfertari, l'épouse de Ramsès II. Il se présente sous la forme d'un plateau de 30 cases avec des pions noirs ou blancs (assez semblables à ceux des échecs, ou représentant des têtes d’animaux.

Les jeux éducatifs sur l’Afrique prennent d’assaut les smartphones

Des éditeurs de jeux africains se sont également emparés du marché très porteurs des applications mobiles ludiques pour proposer des jeux centrés sur le continent, mais ayant également des fins pédagogiques.

On peut citer par exemple le Labyrinthe touristique, un jeu qui comprend 15 labyrinthes représentant la carte de l’Afrique. Et qui permet de découvrir le drapeau des pays africain, leur blason ou encore leur monument le plus emblématique. Pour débloquer un nouveau labyrinthe, il faut cliquer sur le pays que l’on souhaite visiter et répondre correctement aux questions posées.

Autre jeu à la fois ludique et éducatif : Le tour d'Afrique du chat. Se présentant là encore sous la forme d’une carte interactive, le but est de retrouver la localisation géographique des pays du continent, et de les mémoriser le plus rapidement possible.

Dans un autre style, Kidilangues est plus ciblé sur les langues africaines et leur apprentissage à travers des contes et des jeux. Instrument de musique d’Afrique permet de partir à la découverte du patrimoine musical du continent, en écoutant des sons pour en reconnaître les instruments traditionnels.

Pour finir, le Jeu “Au marché de Soninké” offre au joueur la possibilité de reconnaître les fruits et légumes d’un marché en langue Soninké (parlée au Mali ou au Sénégal). Quant à lui, “Mémoire du Wax” consiste, comme son nom l’indique, à mémoriser des motifs de pagne.

Quid des jeux d’argent en ligne ?

Les jeux d’argent et plateformes de casino en ligne ne sont, eux non plus, pas en reste sur le continent africain, sur lequel ils connaissent une ascension fulgurante. De nombreux pays d’Afrique se laissent en effet tenter par l’expérience, et offrent une législation plus permissive sur la question.

Les africains étant connus pour leur grande affinité aux jeux, ils sont des cibles privilégiés des opérateurs étrangers, qui souhaitent s’implanter sur le continent. Le plus souvent, une absence de réglementation explicite leur permet de jouer, dans une zone grise. L’Afrique du Sud, sur ce point, est le premier à avoir officiellement légalisé les jeux d’argent en ligne. Mais c’est également le cas du Maroc, du Kenya, Ghana et Botswana, où l’on trouve également des casinos physiques !

Résultats, certains casinos en ligne comptabilisent déjà plusieurs milliers de joueurs localisés en Afrique, qui apprécient plus particulièrement la possibilité de pouvoir participer à des tournois internationaux de poker en ligne, mais aussi de parier sur des rencontres sportives du monde entier, ou même de jouer à de célèbres loteries américaines.