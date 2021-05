CAMEROUN :: FÊTE NATIONALE DU 20 MAI 2021: LE THEME RETENU EST CONNU :: CAMEROON

Le thème de la Fête Nationale du 20 mai édition 2021 est connu : Le thème de La 49 ème édition de la fête de l’unité nationale vient d’être rendu public par le ministère délégué à la présidence de la République chargé de La Défense .

Il s’intitule "Armée et Nation : Ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun"

Il est important de préciser que pour cette édition, les célébrations sur l’étendue du territoire nationale ont été annulées en raison de la présence de la pandémie du Covid-19.