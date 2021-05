CAMEROUN :: Musique : L'artiste Tricia Mande émeut le monde avec " issossodi " la solitude :: CAMEROON

Elle s'appelle Tricia Mande. De son vrai nom, Mande Cécile Patricia Gaëlle, elle a décidé de sortir de l'ombre de ceux qui ont déjà des habitudes avec la gloire, le soleil : Jacky Kinguè, les défunts Bébé Manga et Tom Yom's dont elle interpreta " Na Meya", ou encore le très regretté Jeannot Hens. La trentaine, fille Sawa de la région du Littoral Cameroun, Tricia Mande est ( enfin ) rattrapée par ses gènes et germes : cette musicienne qu'elle a toujours hébergée en elle depuis même le lycée d' Akwa à Douala, dans sa prime jeunesse.

Tricia Patricia a décidé de faire face au destin, tout seul ; faire enfin face, faire ce destin qui l'a toujours harcelée comme un chasseur téméraire. Tricia Mande a choisi une carrière solo, et ce, de la plus belle manière, avec son tout premier album : " My Passion ". Une oeuvre musicale qui trahit les vifs regrets d'une fille qui pleure sa maman passée dans l'au-delà l'an dernier. Avec "issossodi" ( Solitude en langue Douala), Tricia Mandé veut conjurer la solitude, lutter contre le vide laissé par une mère dont elle était très proche, et qu'elle aimait beaucoup. " Issossodi " est un mélange de mélancolie et d'espoir. C'est le cri d'une orpheline en sanglots, mais aussi un hommage et une reconnaissance pour sa chère maman disparue. Peut-être la chanteuse a-t-elle trouvé refuge dans la musique, dans cette douleur de la mort de sa mère qui l'assaille. De toute façon...

Tricia Mandé trahit avec désolation, telle une petite enfant, cet attachement qu'elle avait pour sa défunte mère. La chanteuse ne se produira jamais avec son idole Whitney Houston. Son rêve avait toujours été de pouvoir chanter un jour avec la star américaine qui a déjà quitté ce monde de vanité et poursuite de vent. Pour devenir une chanteuse de renommée internationale, Tricia Mandé le sera, et ce n'est pas sa voix suave, sa voix de rêve et de fascination qui traverse " My Passion " son album de cinq titres, qui, le démentira. Il s'agit d'une oeuvre musicale exquise, et à consommer sans modération. Pour ce qui est de son rêve de devenir PDG d'une multinationale, la belle et jeune chanteuse qui est cadre dans une multinationale de la place, devra encore certainement patienter, le temps pour elle de faire ses classes, et compter sur un coup du sort.

Pour le moment, nous vous proposons d'écouter Tricia Mandé dans cet audio. L'œuvre musicale a été produite par Jacky Kinguè, The Voice, sous la label Kiharold Productions.