Et si tu tombais ce soir ?

Elle ne prévient pas, tu sais Aussitôt qu’elle apparait, tu disparais Et ainsi s’achève ta fragile aventure sur terre Plus que tu n’y penses, cette vie est bien éphémère De toutes tes expériences rien n’est aussi impitoyable Pourtant si fiers, face à elle nous apparaissons si minables Elle n’appartient à aucune tribu, aucune race, aucun pays C’est une aveugle universelle qui sévit sans ton avis Que tu l’appelles ou qu’elle te choisisse, c’est la même fatalité De façon collective ou individuelle, elle définit ta destinée

Et si tu partais ce soir ?

Que feras-tu de tes projets, tes ambitions et réalisations ? Qui comme toi pourra et saura assumer leur perpétuation ? Quelle graine as-tu semé qui restera fleurir pour la postérité ? Quelle image retiendra-t-on de toi une fois parti pour l’éternité ? Ton héritage sera-t-il éternel ou disparaitra définitivement avec toi ? Ton obsession d’accumulation matérielle survivra-t-elle dans l’au-delà ? Ton confort sur terre au prix de ton âme saura-t-il te préserver des flammes ? Chapelets, prières et chapelles bâties en ton nom rachèteront-ils ton âme ? Fort de l’arrogance que te confère ton pouvoir, de la mort pourras-tu échapper ? Fort de l’insolence que te suggèrent tes avoirs, avec la mort, pourras-tu négocier ?

Et si tu trépassais ce soir ?

Que ferais-tu de tes rancunes et rancœurs si jalousement entretenues ? Que ferais-tu des cœurs meurtris et des vies brisées par tes abus ? Que ferais-tu de toutes ces personnes que tu as refusé de pardonner ? Que ferais-tu de toutes ces âmes à qui tu as causé du tort sans t’en soucier ? Que ferais-tu de tous ces humains que tu as privés d’attention et d’amour ? Que ferais-tu de tous ces êtres que tu as jugés et condamnés pour toujours ? Tu as endurci ton cœur au point de ne plus te doter de la capacité d’aimer Tu as corrompu ton esprit au point de ne poser des actes que de façon intéressée Tu es devenu opportuniste, égoïste et menteur, sans aucune considération humaine Tu as perdu le sens de l’honneur et des valeurs, chacune de tes aspirations est malsaine

Et si tu mourrais ce soir ?

Non, ce n’est pas un souhait, encore moins un mauvais sort Et si tu refuses de te remettre en question, alors c’est à tort Aussitôt qu’on naît on est suffisamment vieux pour mourir Nus et dépouillés on naît, seuls et dépossédés on va mourir Naître et mourir sont les actes d’une même pièce du théâtre de la vie A chacun de connaître son rôle et de le jouer à merveille, tel un défi Nos vies déterminent notre mort, et les deux, l’impact sur le monde Vivre pour son seul confort personnel est une chose insipide et immonde Vivre et mourir pour le salut de son peuple est la plus noble des causes Vivre et graver nos noms dans du marbre plutôt que sur du sable s’impose Seul le sacrifice pour son peuple assure à nos vies un écho éternel Telle une semence en terre fertile, par sa mort, le guerrier est immortel Fais le choix de combattre pour une cause juste, et la mort te sera un gain Engage-toi dans la lutte pour la liberté et la justice, tu ne mourras pas en vain Puisses-tu dire ce jour en accord avec moi, « Si je meurs ce soir, j’aurais combattu le juste combat ».

Paul Ella

Président African Revival africanrevival2020@gmail.com