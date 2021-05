CAMEROUN :: STEPHANIE TANMI PROMOTRICE DE L'INSTITUT "MASSAGE ACADEMY FOR ALL" A NOTRE MICRO EN FIN DE JOURNEE :: CAMEROON

Les locaux de l’académie de formation massage for all ont vibré aux rythmes d’une journée portes ouvertes le samedi 15 mai 2021. À l’issue de cette cérémonie, Stéphanie Tanmi promotrice de ce centre de formation en massage a accepté de répondre aux questions de Camer.be.

D’où vous vient l’idée de mettre en œuvre "massage academic for all" au Cameroun ?

D’entrée de jeu, permettez-moi de dire que, massage académic for all est une académie qui forme les citoyens à devenir non seulement les spécialistes en massage Holistique, sportif, thérapeutique avancée et indien crânien. Elle forme aussi les enseignants dans les disciplines précitées plus haut.

Alors j’ai mis sur pied cet institut d’abord par amour pour la jeunesse qui manque des vraies formations pouvant les permettre d’avoir un travail par la suite. Aussi, ce centre a été créé dans l’optique de révolutionner le paysage Camerounais de massage, car j’ai découvert que dans notre pays nous avions que la kinésie thérapie en tant que thérapeute de massage sportif et professeure de la même discipline formée au Royaume-Uni, j’ai pensé qu’il était tant d’inplanter un centre de ce pédigrée qui forme dans un domaine rare le massage.

Il faut préciser qu’avant le Cameroun, j’ai ouvert mon premier centre de formation en massage en Angleterre où j’ai formé plus de 4000 personnes.

Que dégage cette académie de formation en massage pour tous en terme de débouchés ?

L’académie professionnelle de massage Holistique Thérapeutique et sportif est la seule école de formation au Cameroun qui garanti un contrat de travail d’un an à la fin de la formation avec un salaire de base de 250.000cfa plus encore, elle offre la possibilité aux lauréats de travailler à l’international pour un mois minimum et 03 mois minimum avec un salaire de 1500.000fcfa par mois.

En outre, massage acdemic for all accompagne les projets d’ouverture de clinique de massage professionel à la fin de la formation à hauteur de 3 000 000cfa. De plus, elle donne la possibilité aux apprenants au terme de la formation de travailler dans les clubs de sport et de santé en tant que thérapeute de sport. Pour finir, l’institut académique professionnelle en massage permet aux étudiants de bénéficier des cours d’anglais adaptés au milieu professionnel.

Dans un contexte où la météo de la formation professionnelle au Cameroun est confrontée à de nombreuses difficultés, quelles sont les objectifs majeurs de massage académie for all?

À la création de ce centre en janvier 2021, nous avons pensé qu’il était important d’avoir plusieurs objectifs parmi lesquels, permettre aux jeunes d’avoir une formation professionnelle génératrice dé revenues, par ailleurs nous voulons mettre sur le marché de l’emploi et l’enseignement des spécialistes rompu à la tâche sur plusieurs domaines de massage. Nous comptons également faire du Cameroun une référence Africaine en terme de lieu de formation dans les métiers de massage. Pour conclure, nous envisageons être à l’initiative de création d’une complétion internationale en massage.

Quelle est la nature des diplômes que vous délivrez à la fin de formation à vos étudiants ?

À l’académie de massage pour tous, les diplômes que nous décernons à nos apprenants sont certifiés par le ministère de l’emploi et la formation professionnelle, mais aussi par l’association internationale thinktree basée au Royaume-Uni. Il s’impose une nécessité de rappeler que les diplômes de notre école de formation sont reconnus à l’échelle mondiale par les grandes universités d’Angleterre et d’Amérique.

Quel est l’appel que vous lancez à la jeunesse qui a perdu espoir et s’aventure vers l’’immigration et le grand banditisme ?

Dans un contexte où les jeunes ont perdu espoir aux écoles de formation qui n’offrent pas les débouchés d’emplois après la formation, et aussi aux difficultés de la vie, j’invites les citoyens Camerounais de tout âge confondu à venir s’inscrire à l’académie de massage pour tous s’ils veulent réellement avoir un travail descend après la formation et par la suite avoir la possibilité de travailler dans les grandes cliniques Camerounaises.

Je lance également un appel à ceux qui nourrissent le rêve de travailler à l’étranger de venir dans notre centre car âpre la formation, nous leur offrirons cette possibilité là car dans le paysage camerounais de la formation professionnelle, les choses ne seront plus comme avant.