CAMEROUN :: GAËLLE ENGANAMOUIT REHAUSSE DE SA PRESENCE A LA JOURNEE PORTE OUVERTE "MASSAGE ACADEMY FOR ALL" :: CAMEROON

La cérémonie de porte ouverte de l’académie professionnelle de massage holistique Thérapeutique et sportif qui s’est tenue ce samedi 15 mai 2021 a connu la participation d’une constellation d’invités de marque parmi lesquels les diplomates, les médecins et les sportifs venus dans l’optique de redorer le blason à cette institut pionnière de la la formation dans les disciplines de massage.

Au terme de la cérémonie, les prestigieux convives n’ont pas manqué d’exprimer leur émotion vis-à-vis de cette académie qui a par ailleurs pour objectif de produire les enseignants rompu à la tâche dans les métiers liés à plusieurs catégories de massage.

« l’institut Massage academy for all est un grand centre de formation et un lieu par excellence pour recevoir les bons soins de massage. J’ ai eu le privilège à venir ici recevoir les soins de massage et j’avoue que l’expertise des spécialistes de cette académie et la meilleure qualité des appareils de pointe disponibles ici n’ont rien à envier avec ce que l’on retrouve dans les grands pays du monde » Indique Gaëlle Enganamouit footballeuse Camerounaise de renommée internationale.

Dans un contexte où la jeunesse vibre au rythme de plusieurs fléaux, elle n’a pas manqué d’inviter les jeunes à faire confiance à "Massage academy for all ".

ce centre de formation est ouvert à tous les jeunes qui désirent trouver immédiatement un travail après la formation. D’où j’appelle la jeunesse à venir massivement s’inscrire à cette académie où l’emploi est garantie après l’apprentissage » souligne-t-elle.

Il est important de souligner que plusieurs autres hôtes de marque étaient présents à la journée portes ouvertes de l’académie professionnelle internationale de massage holistique thérapeutique et sportif.