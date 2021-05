CAMEROUN :: L'ACADEMIE DE MASSAGE HOLISTIQUE THERAPEUTIQUE ET SPORTIF VIBRE AU RYTHME DES PORTES OUVERTES :: CAMEROON

L’académie professionnelle internationale de massage Holistique Thérapeutique et sportif abritera ce samedi 15 mai 2021 une journée portes ouvertes dans l’optique de dévoiler à de nombreux invités venus du cameroun et d’ailleurs sa plus-value non seulement dans le paysage professionnel mais aussi dans l’univers médicale.

Cette académie internationale de formation paramédical devenue leader dans son domaine de prédilection, est spécialisée dans la formation en thérapie,massage sportif, holistique, thérapeutique avancée, indien crânien. Plus encore elle dispose un cycle de formation pour devenir enseignant dans les disciplines précitées.

Par cette cérémonie de portes ouvertes, cette institut accréditée par le ministère de l’emploi et la formation professionnelle entend mettre à la disposition de nombreux usagers les solutions adéquates pour répondre à la forte demande dans les hôpitaux en matière de spécialiste en massage et aussi dans la météo de la formation professionnelle en matière d’enseignant dans les divers types de massage énumérés plus haut.

L’académie professionnelle internationale de massage holistique thérapeutique et sportif approuvée par l’internationale Thinktree Hub ,basée au Royaume-Uni est située à Yaoundé nouvelle route omnisports.

Pour plus d’informations, contactez les adresses suivantes; +237 678 92 90 05. 658546775. Email: massageforallltd@gmail.com