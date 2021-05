AFRIQUE :: J’AI TESTÉ POUR VOUS: 5 SAVONS BONS POUR LES PEAUX NOIRES :: AFRICA

Pendant trèèèèèèèèèès longtemps (je n’exagère pas du tout avec le très ! Ou peut-être un peu quand même), j’ai souffert de boutons d’acnés et de tâches noires. Je suis allée voir beaucoup de dermatologues, mais soit ça ne fonctionnait pas soit je n’étais pas assez patiente pour attendre un résultat promis au bout de 6 mois ! J’ai fini par abandonner et j’ai cherché des solutions simples. Et là, à ma grande surprise, j’ai découvert que mon teint et mon grain de peau s’amélioraient.

Je dis « simple » parce que j’ai commencé à me laver le visage qu’au savon et apparemment, ça me va bien. Les produits pharmaceutiques m’asséchaient trop le visage et d’autres produits cosmétiques me donnaient des allergies. Donc voici, 5 savons que j’ai testés et que je conseille aux personnes qui veulent une routine du visage pas chère et efficace.

LE SAVON NOIR D’AFRIQUE (BÉNIN)

Pour l’acné, ce savon est très efficace ! Il y a 3 ans, une amie me suppliait de venir chez elle, lui prendre du savon noir qu’elle venait de ramener du pays, en me disant que ça allait changer ma vie ! Et depuis, je le suis reconnaissante ! En pas moins de trois utilisations, je n’avais plus de boutons sur le front et au bout d’un moins, plus du tout de boutons. Un vrai produit naturel miracle !

Par contre, il est un peu fort et j’ai du en limiter l’utilisation car ça me laissait une sensation de picotement sur le visage lorsque je l’utilisais tous les jours.

LE SAVON À L’HUILE D’OLIVE

C’est celui que j’utilise au quotidien actuellement. J’aime ce savon car il me donne un joli grain de peau (du moins c’est ce que j’espère). Il agit un peu comme un gommage sans gommage ! Il n’agresse ni ne dessèche mon visage et grâce à l’huile d’olive protège ma peau des agressions externes.

LE SAVON À LA CAROTTE

Celui-ci, je trouve qu’il est génial pour donner un teint frais unifié. Ma belle sœur originaire de Côte d’Ivoire impose à toute sa famille de se laver. C’est en voyant le teint illuminé de mes neveux que j’ai accepté de tester. L’huile de carotte qui se trouve dans le savon va donner de l’éclat à la peau et agir comme antioxydant. Pour toutes celles qui cherchent une solution contre leur tâche, ce savon est la solution.

ATTENTION: j’ai dit savon à la carotte pur pas savon à la carotte des marques de produits éclaircissants!

LE SAVON D’ALEP

Il est l’ancêtre du savon de Marseille. Lui aussi a des vertus hydratantes et il m’a également permis de vaincre mon acné, lorsque je l’utilisais au quotidien. Mais pour celui-ci, il est plus facile d’en trouver avec des composants chimiques ajoutés, qu’un naturel. C’est d’ailleurs ce qui m’a fait préférer le savon à l’huile d’olive plutôt que celui-ci.

LE SAVON DE MARSEILLE

Le plus connu ! Celui-ci, je l’utilisais lorsque j’avais des problèmes d’eczéma (et oui j’ai tout eu moi !). D’ailleurs, les dermatologues le recommandent parfois aux personnes qui en ont. J’utilisais le savon de Marseille surgras et je voyais mon eczéma disparaître petit à petit. Il m’hydratait la peau en profondeur.

Ces 5 savons m’ont aidé à dominer les caprices de ma peau. Aujourd’hui je ne de dirai pas que j’ai la peau parfaite, mais je peux facilement sortir sans maquillage, ce qui m’était extrêmement difficile plus jeune.