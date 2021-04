SANTE: CANCER DE LA PROSTATE/ L'ANALYSE DU DR WALTERS FOMUKI A NEUWIED PRES DE BONN EN ALLEMAGNE :: GERMANY

Si le Cancer de la prostate reste méconnu de la plupart de nos adultes, il est conseillé de consulter dès 45 ans pour ceux des parentés héréditaires, et à partir de 50 ans pour tout homme désireux de triompher de cette maladie.

Une incursion à Neuwied Urologie, clinique spécialisée dans le dépistage, la prévention et le traitement du cancer de la prostate, nous a permis d'en savoir un peu plus sur cette maladie.

Le Dr Walters FOMUKI, chirurgien Urologue, médecin qualifié en Oncologie, thérapie médicamenteuse de tumeurs et chirurgien ambulatoire nous a ouvert sa clinique à Neuwied près de Bonn en Allemagne pour nous livrer les secrets, les détails sur les causes, les effets néfastes et comment s'y prendre avant qu'il ne soit trop tard.

A travers ce reportage qui tient lieu de pédagogie, vos problèmes de Cancer de la prostate ne seraient plus qu'un lointain souvenir.