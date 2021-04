CAMEROUN :: Passeports : L’épreuve de la patience :: CAMEROON

L’opération « Passeport en 24h », n’est pas toujours effective, bien que certains usagers parlent d’une légère amélioration.

Les Camerounais doivent encore s’armer de patience. Il est toujours impossible d’obtenir son passeport en 24h au Cameroun et en 48h pour les Camerounais de la diaspora. Pourtant, la facilitation des procédures en vue de l’obtention de cette pièce était annoncée pour le mois de mars dernier. Selon une source de la délégation générale à la sureté nationale (Dgsn). « Nous attendons encore les équipements y afférents, qui tardent à venir de l’extérieur, à cause de la pandémie du COVID 19 », justifie-t-elle. D’ailleurs, poursuit notre source, le lancement de ce processus se fera au cours d’une grande cérémonie officielle.

Toutefois, le délai d’obtention des passeports a été raccourci, renseigne-t-on à la Dgsn. « J’ai déposé les dossiers de demande de passeport le mois de mars dernier pour mes trois enfants. En moins d’un mois, j’ai été servi », rapporte un usager. A côté de lui, Sorelle, une jeune étudiante est, elle, également déjà rentrée en possession de son passeport. Sauf qu’il lui a fallu attendre trois mois. Pour Joseph, un autre jeune étudiant, trois semaines environ est le temps qu’il a mis pour avoir son passeport. Pour notre source de la Dgsn, il n’y a rien de surprenant.

« Les passeports mettaient longs avant de sortir parce qu’il y avait un manque criard de matériel, qui est désormais en place », argue-t-elle. On se souvient que, en septembre 2020, un contrat relatif à la mise en oeuvre d’un nouveau système de la production rapide des passeports avait été signé entre le Dgsn Mbarga Nguelé et le patron de Incm Augentic, une entreprise allemande. Selon les termes dudit contrat, le délai d’obtention du passeport connaitrait une réduction considérable. En plus de cela, tout le système devrait être digitalisé.