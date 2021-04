CAMEROUN :: Vaccin Anticovid: Grosse affluence à l'hôpital Laquintinie de Douala :: CAMEROON

Le Cameroun a reçu ses premières doses de vaccins anticovid la semaine dernière et le processus de vaccination va bon train.

L'hôpital Laquintinie de Douala à ete investi ce matin du mardi 20 avril par des membres de la communauté chinoise de la capitale économique du Cameroun venus se faire vacciner.

Depuis l'annonce de la disponibilité des vaccins sinopharm au Cameroun et plus précisément dans la ville de Douala, les postes de vaccination de désemplissent pas dans les structures sanitaires.

Dès les premières heures de la matinée,on peut apercevoir les équipes assignées a cette tâche installées à leur postes en attendant les personnels de santé qui malgré leur emploi du temps chargé trouvent quand même du temps pour prendre leur dose. ''l'etat a décidé de mettre a notre disposition des doses de vaccins gratuites et ce n'est qu'une bonne chose pour nous , il faut donc se vacciner. Moi j'ai pris ma dose et je me sens bien et rassuré'' affirme le docteur hamza aboubakar pharmacien à l'hôpital Laquintinie de Douala.

Quelques chinois venus nombreux ce jour à l'hôpital Laquintinie de Douala vont a leur tour recevoir leurs premières doses de vaccin. Ces derniers se disent satisfaits d'où leur présence massive à l'hôpital Laquintinie et dans tous les points de vaccination de la ville.

Pour ce qui concerne les autres départements de la région du littoral, le délégué régional de la santé du littoral se chargera de s'assurer de l'effectivité de la vaccination.