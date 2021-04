CAMEROUN :: Les Djoum's en mode Trans- formation à Douala :: CAMEROON

Elles organisent un ''meet-up'' de formation les 22 et 23 avril prochain a l'hôtel onomo de Douala au Cameroun.

Du 22 au 23 avril 2021 la capitale économique camerounaise abritera dans l'un de ses hôtels les plus huppés une session de formation ou mieux de transformation servie par la famille de Coach et de formatrices professionnelle camerounaises: les Djoums. C'est événement qu'elles ont nommé Infinity Douala se veut différent des autres formations puisqu'ici, il sera question d'un grand échange. Un séminaire de formation pour la motivation et la transformation des acteurs de l’entreprise. Les Djoums qui œuvrent pour apporter et partager leurs connaissances avec tout le monde souhaitent à travers cette activité Faciliter le développement personnel des différents bénéficiaires de la formation.

Le Meet-up

L’événement infinity Douala en lui-même qui se déroulera dans quelques jours à l’hôtel Onomo à Douala aura Au programme, plusieurs points plus importants les uns que les autres, décortiqués et explorés par les Djoums. celles-ci mettront leur expérience au service des autres ce jour au cours des différentes phases qui constitueront cette formation. cinq grand thèmes seront abordés sur deux jours. Cinq grands thèmes et plusieurs sujets :

: ici par exemple, les Djoums parleront de comment gérer un business familial et comment développer le sens l’implication au travail Culture de l’entreprise ; Mindset : ici, des questions comme comment apprendre à gérer son temps et ses priorités, comment planifier les tâches et améliorer sa productivité seront développées.

La participation à l’évènement

Pour participer à l’événement c’est très simple. Il existe plusieurs Packages pour un et pour deux jours. Pour un seul jour de formation, les personnes peuvent s’offrir : Un INDIVIDUAL PACKAGE à 45 000 FCFA (valable uniquement pour les particuliers) ; Un PACKAGE CORPORATE CLASSIQUE à 70 000 FCFA etc. et chaque package a des caractéristiques plutôt bien défini ainsi que des avantages. Pour deux jours de formation, l’INDIVIDUAL PACKAGE coûte 85 000 FCFA (valable uniquement pour les particuliers) et le PACKAGE CORPORATE CLASSIQUE 120 000 FCFA. Il y’a tout aussi un PACKAGE CORPORATE PREMIERE qui coûte 160 000 FCFA et un PACKAGE CORPORATE VIP 180 000 FCFA (pour un minimum de 5 personnes)

Les Djoms, une famille d’expertes

Effectivement, les Djoums sont un ensemble de cinq femmes aux qualités diverses et qui se sont alliées pour mettre sur pied une entreprise. Une entreprise qu’elles considèrent comme une entreprise familiale. Entreprise familiale depuis 2011, elles sont aussi un organisme de formation et de coaching et aussi Designer d’événements. Elles travaillent donc ensemble depuis plus de 10 ans pour accompagner leurs clients dans leurs transformations personnelles et professionnelles. Chacune spécialisée avec des qualités différentes. Ce sont :

Ces cinq femmes forment donc les DJOUMS.