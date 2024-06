Rencontre avec Joakim Noah, ambassadeur du projet In the Paint au Cameroun :: CAMEROON

L'ancien basketteur Joakim Noah est arrivé au Cameroun hier après midi pour prendre part à l'inauguration officielle du projet “In the Paint” lancé il ya deux mois dans l'enceinte du stade d'Etoudi par la maison de cognac Hennessy sous la supervision de la Basketball Africa League (BAL) .

Ce projet utilise des artistes peintres locaux qui libèrent leur créativité en illustrant sur du sol, les alentours,des terrains de basket (visuel image et texte ) .

Ce projet très important pour Joakim Noah :connote plusieurs intérêts d'abord une fierté pour ce dernier qui a passé 4 ans dans la NBA ,ce projet établi au continent lui permettra de pouvoir jouer pour une première fois devant sa famille , mais également permettre aux jeunes talents locaux de s'exprimer, pas facile poursuit- il "développer un tel projet sur le continent , le faire et le réalisé ainsi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est une bénédiction , je mets beaucoup d'accent et d'intérêt à mes racines" déclare t- Il.



Notons que pour ce projet, Joakim Noah a deja été ambassadeur au Congo, en Jamaïque, au Panama, Porto Rico et en Afrique du Sud.

Il faut le préciser après une interview exclusive accordé à la rédaction de camer.be , dans les locaux du Village Noah au quartier Ntongolo; une visite guidée du stade d'étoudi accompagné de l'équipe du projet ( Hennessy) et de Joakim Noah s'est tenue cette fin de journée aux environs de 16h pour toucher du doigt ce chef d'œuvre logé au fond du stade d'étoudi, la beauté de ces graphismes qui illustrent le vivre ensemble dans une coloration bleue et rouge, laisse séduire les visiteurs et témoigne de l'intérêt majeur de ce projet .

Malgré la pluie qui s'est abattue sur la cité capitale camerounaise Yaoundé, les équipes techniques sont à pied d'oeuvre pour les derniers réglages avant l'ouverture officielle ce 5 juin dès 16h