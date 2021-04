CAMEROUN :: Easter Cup Patricia Berthelot : la succession de coton sport de Garoua est ouverte :: CAMEROON

Le kick off du tournoi de football des U18 est prévu pour ce mardi 6 avril 2021, au stade de l’Ecole de Football Brasseries du Cameroun.

La chasse pour détrôner Coton sport de Garoua, double tenant du titre, démarre donc ce mardi. Et l’EFBC qui est naturellement favorite souhaite mettre fin à l’hégémonie du club de la rive gauche de la Bénoué sur ce tournoi qu’elle organise, chaque année. « Je ne l’ai jamais dit autrefois, mais je peux dire que nous sommes prêts et nous allons remporter cette édition », promet Oben, l’entraineur de l’EFBC. Son capitaine est également allé dans le même sens que son coach, en confirmant que l’équipe de l’EFBC veut mettre fin à sa traversée de désert. « Nous sommes bien préparés et on n’attend plus que le début de la compétition, on a l’équipe pour gagner », renchérit le capitaine de l’équipe U18 de l’EFBC. Ces promesses n’ont nullement impressionné le Coton Sport de Garoua qui par les voix de leur entraineur et de leur coach ont promis conserver le trophée.

Huit équipes prendront part à ce tournoi qui a bâti sa réputation au fil des ans. Hier lundi en conférence de presse, au centre de l’EFBC à Ndokoti, le ton a été donné par les entraineurs et les capitaines des clubs. Tous les huit participants ont promis offrir du spectacle tout en ayant en ligne de mire le trophée.

Par ailleurs Eding Sport de la Lékié qui en sera sa première participation ne souhaite décevoir les observateurs du tournoi. Il sera question de montrer le savoir-faire de leur club dans la formation. « Nous ne venons pas pour apprendre, nous voulons évaluer le travail que nous abattons depuis l’année dernière », a indiqué le coach du club venu de Yaoundé. Il faut dire que cette 6e édition se disputera sans public, en raison de la pandémie liée au Covid-19. Cette pandémie avait d’ailleurs empêché la tenue de cette compétition l’an dernier. Toutefois, les supporters des clubs engagés dans ce tournoi pourront vivre les matches à travers les réseaux sociaux de l’EFBC.

La compétition sera forcément très disputée comme par le passé et la particularité de cette édition est la présence en hausse des recruteurs. « Il y aura plus de recruteurs que d’habitude. Contrairement aux années précédentes où ils étaient huit, il y en aura entre 12 et 13 cette fois-ci », a indiqué Jean Flaubert Nono, le Manager Général de l’EFBC. Le rideau se lève dont ce jour sur la première édition Easter Cup Patricia Berthelot, une nouvelle dénomination pour rendre hommage à l’ancienne présidente de l’EFBC décédée il y a un peu plus d’un an. « Elle a marqué son passage sur terre par ses valeurs nobles. Elle a été un grand modèle que ce soit dans le milieu professionnel que social, une probité moral. C’est pour honorer tous ces dimensions de Patricia Berthelot que nous avons décidé de rebaptiser ce tournoi. Les jeunes doivent s’inspirer de ses valeurs », a expliqué Jacques Elimbi, le DG de l’EFBC.

Rappelons que ce tournoi se joue en sous-poules et la finale se disputera samedi prochain au stade annexe de Bepanda. Dans le groupe A, on retrouve Coton sport de Garoua, Njalla Quan Sport Academy, l’Union sportive de Douala et Léopold de Bertoua. La poule B quant à elle est composée de l’EFBC, Best stars de Limbe, Eding sport et Bamboutos FC de Mbouda.