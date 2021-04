FRANCE :: RAMOUNAM L'ARTISTE VOYAGEUR A LA RECHERCHE DE L'EXCELLENCE

Tout commence par la guitare en s’exerçant sur quelques notes de musiques d’ici et d’ailleurs.

Bien entouré par sa famille d’artistes, avec son grand père sculpteur et sa grande mère chanteuse et joueuse de balafon, l’artiste Ramounam va s’en inspirer pour se frayer un chemin dans l’univers de la musique.

Ses premiers enregistrements vont se réaliser dans un studio de fortune sous le label « STUDIO DUSALO » à Douala avec un certain Manuel NGUISSO comme ingénieur de son dans les années 1990.

En 1994, le jeune artiste va découvrir Abidjan en côte d’Ivoire où il déposera ses valises dans plusieurs restaurants et cabarets à la recherche du bonheur musical. Le titre de son album « Avoir un homme » y verra le jour dans un coin de ce pays ami avant sa nouvelle aventure en Roumanie toujours à la quête d’une nouvelle sensation musicale.

A la découverte de la musique Roumaine, le jeune artiste influencé par cet environnement va collaborer avec des artistes Roumains pour mettre sur pied quelques titres Tsigane.

Et c’est en 2008 qu’il posera définitivement ses valises en France à la recherche du bonheur perdu et retrouvé. Plusieurs singles verront le jour en 2012 et l’album Pomtsa sorti récemment en 2020 viendra consacrer l’homme, l’artiste qui vous invite à écouter sans modération ses multiples prouesses.