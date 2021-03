CAMEROUN :: La COMICODI demande des clarifications au Premier ministre sur le vaccin contre le Covid 19 :: CAMEROON

Impatientes exigences populaires de clarification sur l’acquisition des vaccins contre le COVID 19 et le démarrage effectif d’une campagne de vaccination

Monsieur le Premier Ministre,

Dans l’accomplissement quotidienne de la mission de promotion de l’apaisement par la promotion du dialogue, du pardon et de la réconciliation pour la préservation dans notre pays, notre parti est dorénavant confronté à une quête pressante de la part des populations, qui réclament des informations sur le vaccin contre le COVID 19.

En effet il y a lieu de signaler que depuis la fin de la CHAN TOTAL, presque toutes les familles sont aujourd’hui frappées par au moins un décès des suites du COVID 19 dont l’expansion a pris une courbe très inquiétante.

Le Pays dispose-t-il déjà de vaccins ? Quand commencera-t-on les vaccinations, selon quels programmes, critères et conditions ? Pourquoi tarde-t-on ? Que nous manque-t-il ? Ces interrogations résultent des informations qui montrent que nombre de pays africains, y compris des voisins immédiats, sont déjà suffisamment avancés.

Le MPDR, tout vous réitérant ses félicitations ainsi que son soutien pour tout ce que notre gouvernement a fait jusqu’ici, et qui lui a du reste valu des félicitations de l’OMS, recommande néanmoins que l’essentiel soit fait dans l’urgence, pour arrimer le Cameroun à la campagne mondiale de vaccination en cours.

En effet l’attente des populations ne saurait durer plus longtemps, sans vous exposer à des critiques légitimes, au regard de l’accroissement du nombre des contaminations et des décès nets. Nous avons besoin de visibilité et de clarifications.

Les communications du Ministère de la santé à travers l’unité de suivi sont très utiles, enrichissantes et appropriées, mais dorénavant, c’est l’étape sur la vaccination, le type de vaccin, le programme et la progression de la campagne de vaccination qui s’imposent.

Le MPDR entrevoit le succès de l’étape de la vaccination, dans une autre stratégie gouvernementale axée sur un meilleur dialogue, des explications outillées, simples et maîtrisées, en communion avec l’esprit républicain et pacifique.

Anticipant sur votre prompte et diligente réponse, je vous prie d’accepter, Excellence Monsieur le Premier Ministre, les garanties patriotiques empressées de notre très haute considération citoyenne./.

SHANDA TONME