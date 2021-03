CAMEROUN :: A propos de l’exaltation du patriotisme, Francis Nganou et nos forces de défense et de sécurité :: CAMEROON

Le patriotisme ne saurait prendre des couleurs de région, le patriotisme ne saurait s’exprimer à mi-temps ni occasionnellement. L’exaltation du patriotisme procède d’une démarche continue, transparente, visible, sensible et générale. Nous parlons de quelque chose de sentimental, qui révèle un attachement profond et sérieux, aux emblèmes de la nation.

Trop de voix se font entendre, trop de bruits embrouillent la lecture d’une réalisation, d’un exploit, d’un mérite, d’une consécration méritée venant d’un patriote qui au plus fort de la célébration de son talent, est revenu dans son pays manifester son soutien concret, ouvert et sans contradiction aucune, aux hommes et aux femmes qui ont choisi le métier des armes. Il s’agit de ceux qui ont fait le serment de défendre nos emblèmes, de protéger nos institutions et de préserver notre intégrité territoriale.

C’est comme eux, avec eux, et près d’eux, que le compatriote, est allé célébrer l’esprit de combat et de sacrifice qui les unissent dans un même élan de volonté de gagner. Salut l’artiste ! Vous êtes dorénavant auréolé des honneurs saints, d’une internationalité qui met en avant et fait briller les couleurs de notre pays.

A ceux qui ne comprendraient pas, ou qui ne comprennent qu’avec du retard, autant souligner, que l’exaltation du patriotisme et du nationalisme, intègre la vénération des armées, des hommes et des femmes ainsi que de leur commandant suprême, qui assurent par tout temps, la promotion des valeurs de bravoure, qui sacralisent l’éthique du respect des institutions et le règne des lois républicaines.

C’est cela que vous avez magnifié à l’extrême, mais avec humilité, en allant à la rencontre du BIR, notre unité spéciale en première ligne, comme il en existe dans toutes les armées des nations.

Vous êtes venu prendre la relève, et grandir notre place, la place du Cameroun, dont l’ambassadeur Roger MILLA, footballeur Africain du siècle, et ETO’O Fils, meilleur buteur de la coupe des nations de tous les temps, Joseph BESSALA, premier médaillé camerounais aux jeux olympiques, Françoise MBANGO, double médaillée d’or olympique au Triple saut ont si bien su construire les articulations et pérenniser l’admiration et la consécration.

Merci ne serait pas énorme ni superflu, merci est simplement juste, au nom du patriotisme, de l’Etat et de la République, au nom de nous tous, tous y compris ceux et celles qui tardent à comprendre ces valeurs. Nous ne cesserons jamais de tendre la main, parce que notre profession de foi, n’est rien d’autre que le triomphe du dialogue, du pardon, de la réconciliation et de la paix. Je vous vois dans cette école, dans cette lancée, dans cette culture de la paix et du dialogue, tant le sport de haut niveau, représente d’abord le symbole de la rencontre des nations, sur les terrains de compétitions pacifiques./.

Vive le MPDR

Vive le patriotisme triomphant

Vive le Cameroun

Salut l’artiste

SHANDA TONME