AFRIQUE :: StarTimes lance des offres imbattables pour Pâques :: AFRICA

Pour Pâques, l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique propose des offres imbattables pour ses abonnés.

StarTimes n’épargne aucun effort pour permettre à chaque famille africaine d’accéder à la télévision numérique.

Du 22 Mars au 30 Avril, les abonnés StarTimes pourront se réabonner à leur bouquet habituel et bénéficier de 02 mois d’abonnement au bouquet supérieur.

À partir de 02 mois d’abonnement souscrit au bouquet Nova, les abonnés bénéficieront de 02 Mois au bouquet Smart contenant plus de 110 chaines. Pour une souscription au bouquet Smart, ils bénéficieront du bouquet Tout StarTimes.

Pour les abonnés Tout StarTimes, ils pourront profiter d’un bonus de 10 jours.

Les services de StarTimes sont disponibles sur télévision par satellite. Les personnes aimant regarder des vidéos sur leur téléphone pourront se tourner vers l’application de streaming StarTimes ON qui offre plus de 130 chaînes en direct ainsi que 20.000 heures de programmes à la demande.

La flexibilité est une composante centrale des services de StarTimes. Grâce à des abonnements journaliers, hebdomadaires et mensuels, chacun peut regarder la télévision quand il veut.

En matière de programmes, le mot clé est exclusif. StarTimes offre une combinaison unique de programmes de haute qualité destinée à combler les besoins de chacun des membres de la famille.

StarTimes a récemment lancé MUTV, la chaîne officielle de Manchester United, sur le continent africain. Les chaînes musicales M6 Music et RFM TV ont également rejoint la plate-forme.

Le football occupe une place de choix dans la programmation de StarTimes.

La Ligue Europa est entrée dans sa phase finale avec le match retour des huitièmes de finale le 18 mars et les quarts de finale les 8 et 15 avril. Les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre se tiennent les 20 et 21 mars, et un mois plus tard ce sera au tour des demi-finales.

Les amoureux du football espagnols pourront se réjouir de suivre non pas une mais deux finales de la Coupe du roi. La finale 2020, reportée l’an dernier pour cause de pandémie, entre l’Athletic Bilbao et le Real Sociedad le 3 avril, et la finale 2021 entre Barcelone et l’Athletic Bilbao le 17 avril. Et le très attendu Clasico approche à grand pas. Le Real Madrid accueillera Barcelone le 11 avril.

Et avant l’Euro 2020 que StarTimes diffusera en direct et en HD, les trois premiers tours des éliminatoires européens se tiendront du 24 au 31 mars.

Les amoureux de séries télévisées et de télénovelas ne sont pas négligés, bien au contraire.

La série « L’Impardonnable » fait ses débuts le 19 mars sur la chaîne ST Novela F Plus. Elle rejoint une autre télénovela, « Belles étrangères », diffusée depuis le début du mois.

« La chaîne ST Novela F Plus est la chaîne de référence des amoureux et amoureuses de télénovelas. Sa programmation combinant nouveautés et séries exclusives permet à nos abonnés de bénéficier d’une liberté de choix et de divertissement unique, » explique Hervé Fabien MABOM, Manager Marketing et Communication StarTimes Cameroun.

Les sœurs Kardashian sont de retour ! L’émission de téléréalité « L’Incroyable famille Kardashian » est de retour le 19 mars sur la chaîne E !

Les chaînes National Geographic proposent des documentaires passionnants. A la recherche des trésors disparus fera découvrir le mystérieux royaume de Koush au Soudan et la pyramide inondée de Nastasen.

Les enfants de tous âges sont également gâtés grâce à une série de programmes plus divertissants les uns que les autres. Toonami diffuse la saison 4 de My Hero Academy, Boomerang propose Yabba Dabba Dinosaures, les Super Hero Girls sont sur Cartoon Network et ST Kids lancera la saison 2 de Génie-soldats sur l'île ombre verte.

Tous ces programmes sont disponibles sur l’application de streaming StarTimes ON. Les abonnés StarTimes bénéficient de l’offre 1 à 3 qui permet à chaque abonné de bénéficier de 3 comptes VIP StarTimes ON gratuits afin que chacun des membres de famille puisse suivre ses programmes préférés sur des appareils différents.

La satisfaction de ses abonnés est une priorité pour StarTimes qui a établi un département après-vente complet incluant centre d’appel et service porte à porte pour apporter un service rapide et personnalisé. https://www.lalettre.pro/Kantar-publie-les-resultats-annuels-Africascope-2020_a25712.html

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 700 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».