Scandale à la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1. Le Prof. Jean Claude Tchouankeu, doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, et Hornelle Vanessa Kamaha, présidente de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences de ladite Université, et par ailleurs, élève- professeure en 5ème Année d'Informatique, Option TIC à l'Ecole normale supérieure de l'université de de Yaoundé 1 ( ENS), sont accusés d'avoir volé 1139 ordinateurs offerts par le gouvernement, sur très hautes instructions du chef de l'État Paul Biya qui, en a fait un pôle de sa grande vision moderne et numérique de l'Université camerounaise. Il s'agit de la 3 ème vague de distribution de ces ordinateurs.

Les faits.

Le 1er février 2021, Hornelle Vanessa Kamaha la présidente de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences, en compagnie de son vice-président, sont interpelés par la brigade de gendarmerie de Nsimeyong, compétente pour connaître des affaires concernant la zone de cité universitaire, dans le 3 ème Arrondissement de la capitale politique du Cameroun. Il est en fait reproché à l'étudiante, d'avoir volé un millier de laptops destinés aux étudiants de la Faculté des Sciences. Selon des informations parvenues à notre rédaction, il s'agit de 1139 ordinateurs Paul Biya. Ces derniers devraient donc être remis à 1139 étudiants régulièrement inscrits, et remplissant les conditions nécessaires pour en être bénéficiaires. Seulement, apprend-on, le doyen de la Faculté des Sciences, le Prof. Jean Claude Tchouankeu, fort étonnamment, confie la distribution des ordinateurs Paul Biya, à Hornelle Vanessa Kamaha la présidente de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences. Le doyen a confié les clés du magasin des ordinateurs, à Hornelle Vanessa Kamaha. Le magasins abrite des milliers d'ordinateurs dédiés aux étudiants de la Faculté supra confere. Contre toute attente, plus de 1000 ordinateurs sont portés disparus. Seulement, l'affaire est curieuse : la porte du magasin n'a pas été forcée ; il n'y a donc pas eu vol par effraction. Bien plus, les voleurs ont eu la mesure et de l'humanisme, et n'ont pris que 1139 ordinateurs. Il n'y a pas eu de casses au magasin. Les voleurs présumés étaient trop sereins et ordonnés dans leur opération, pour être des intrus. Des langues médisantes prétendent que le doyen et la présidente des étudiants, entretiennent une relation intime. Ces deux personnalités sont régulièrement aperçues dans les milieux mondains, et la belle étudiante, dans la rutilante voiture de service du doyen. Le patron de la Faculté des Sciences et l'étudiante, ne se privent pas de plaisir, en fréquentant des restaurants plus ou moins décents de Yaoundé, et se donnant quelques randonnées hors de Yaoundé, à des heures indues.

Gardés à vue le 1er février 2021 à la brigade de gendarmerie de Nsimeyong, Hornelle Vanessa Kamaha la présidente de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences et son vice-président, sont entre les mains des fins limiers de la gendarmerie. Les bérets rouges sont intrigués par les caractéristiques du coup de vol des ordinateurs. Pour les gendarmes, le coup vol est trop paisible. Le doyen de la Faculté des Sciences se présente à la gendarmerie, et plaide pour la relaxe de la seule Hornelle Vanessa Kamaha, pourtant accusée principale. Le sort du vice-président de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences, n'est pas dans les préoccupations du doyen, le Prof. Jean Claude Tchouankeu. Les enquêteurs refusent de céder à cette demande, et sont plutôt surpris de voir le doyen demander avec opiniâtreté, la relaxe d'une personne accusée d'avoir volé plus de 1000 ordinateurs. Le Prof. Jean Claude Tchouankeu veut se porter garant pour la relaxe de Hornelle Vanessa Kamaha, mais les gendarmes lui opposent une fin de non-recevoir.

Pour ces officiers de police judiciaire, le doyen est aussi soupçonné de vol ou de complicité de vol des ordinateurs, parce qu'en tant que chef d'établissement, c'est ce dernier qui a confié les clés du magasin des laptops à l'étudiante, et l'a même chargée de la distribution. Des confidences rapportent que les gendarmes murmurent entre eux qu' " en tant normal, le doyen de la Faculté des Sciences devrait aussi être interpelé, avec les deux étudiants". Des personnes jugées plus neutres et au-delà de tout soupçon, cautionnent la relaxe des deux étudiants qui, seront finalement libérés le lundi 1er février 2021 jour de leur interpellation, à 21 heures. Des raisons humanitaires à la manœuvre de cette relaxe : la composition de fin de 1er semestre ( Session normale ) à l'Ecole normale supérieure de Yaoundé. L'étudiante est encore attendue à la gendarmerie le vendredi 05 février, mais répond aux abonnés absents. Son téléphone est éteint. C'est finalement le lundi 08 février 2021, qu'elle se re-présente à la gendarmerie de Nsimeyong, puis présentée au procureur du tribunal de grande de Yaoundé Centre - administratif. Le magistrat fait identifier les deux étudiants, et leur offre la possibilité de comparaître libres.

Le doyen complice ou laxiste ?

Des questions de fond méritent d'être posées à l'endroit du Prof. Jean Claude Tchouankeu le doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1. Beaucoup d'enseignants et d'étudiants approchés, disent ne rien comprendre de la relation ambiguë, tendre et privilégiée, entre le doyen et l'étudiante de l'Ecole Normale de l'université de Yaoundé 1. Comment, un si haut responsable académique, doyen, peut-il être aussi négligent et laxiste, au point de confier les clés du magasin de milliers d'ordinateurs neufs à une étudiante, fut-elle présidente de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences, et lui en confier la distribution ? La présidente étudiantes n'agissait- elle pas toujours sur ordre du doyen? Le doyen est-il auteur ou complice du vol des 1139 ordinateurs Paul Biya destinés aux étudiants de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1? Est-il possible pour la présidente des Étudiantes de voler un millier d'ordinateurs sans que le doyen n'en soit complice ? A ces questions, les experts sont fermes et péremptoires : pour eux, le Prof. Jean Claude Tchouankeu, doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, est auteur ou complice du vol des 1139 ordinateurs.

Des receleurs désabusés et prêts à témoigner.

Selon nos informations, plusieurs acheteurs ( receleurs ) du fruit volé, parce que floués, seraient prêts à témoigner contre le doyen et la normalienne Hornelle Vanessa Kamaha. Camer.be apprend que les ordinateurs volés, ont été vendus à 20 000 francs CFA l'unité, pour un pactole total de plus de 22 millions francs CFA. Des sources prétendent que la présidente de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, aurait un compte crédité de plusieurs millions, à la banque dénommée " Crédit Communautaire d'Afrique" où selon des indiscrétions, elle y serait régulièrement pour effectuer des opérations. Des langues baladeuses et oiseuses n'hésitent pas à faire remarquer que son train de vie est nettement relevé depuis le vol des 1139 ordinateurs, et son attitude, hautaine et arrogante. Et depuis les évènements relatés, le doyen de la Faculté des Sciences semble avoir perdu toute sérénité, multipliant maladresses et incohérences. Déjà, les étudiants nous apprennent qu'admise à l'ENS de l'université de Yaoundé en 2019, Hornelle Vanessa Kamaha, n'avait plus selon les textes, le droit d'être présidente de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences, parce que cette fonction échoit uniquement aux étudiants des Facultés des universités où l'on retrouve le gros des effectifs des étudiants, et non des écoles professionnelles des universités. Aussi le doyen est-il accusé d'être le seul à maintenir Hornelle Vanessa Kamaha au poste, au nom de leur relation intime.

Et le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1, dans tout ça ?

Saisi de l'affaire du vol des 1139 ordinateurs, le recteur instruit une enquête administrative qu'il va côter au vice-recteur chargé du Contrôle interne et l'Évaluation, Prof. Henri Ekobena Fouda. Et des indiscrétions qui filtrent de l'enquête du vice-recteur, il n'y aurait plus de doute sur la complicité présumée du doyen, en rapport avec les 1139 ordinateurs volés. Du côté des receleurs, l'on crie à l'innocence, clamant n'avoir pas su que les ordinateurs achetés, étaient le fruit d'un grand coup de vol. Fort du résultat de ces enquêtes, et tout en respectant le principe de présomption d'innocence, le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso, a porté plainte aux fins de manifestation de la vérité.

Avec la grogne des Étudiants de la Faculté des Sciences, qui, protestaient contre le poste de président de l'Association des Étudiants de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, occupé illégalement par Hornelle Vanessa Kamaha, le recteur pour apaiser les tensions, a désigné un président intérimaire.

Pour le moment, 1139 ordinateurs Paul Biya, sont portés disparus à la Faculté des Sciences de l'université de Yaoundé 1, et de forts soupçons pèsent sur le doyen de cette Faculté, ainsi que sur l'étudiante Hornelle Vanessa Kamaha. Et pourtant, la première vague de distribution des ordinateurs Paul Biya à la Faculté des Sciences, s'est relativement bien déroulée en 2017, sous le magistère du Prof. Bilong, doyen de ladite Faculté, et la 2 ème vague, toujours sans incident majeur, et sous le magistère du Prof. Onana Awono, doyen de la Faculté des Sciences à cette époque-là.

Que se passe-t-il donc pour la 3 ème vague de distribution des ordinateurs sous le magistère du doyen Prof. Jean Claude Tchouankeu, pour qu'on en soit à déplorer un vol de 1139 ordinateurs, avec au centre de l'affaire, une sulfureuse étudiante de l'Ecole Normale Supérieure de l'université de Yaoundé 1: Hornelle Vanessa Kamaha, 26 ans, titulaire d'un Master 2 en Chimie, étudiante de Niveau 5, filière Informatique, à l'ENS de Yaoundé ?

Affaire à suivre.