L'artiste B.NIDAL nous présente son tout dernier projet. Une nouvelle collaboration avec l'artiste rwandaise MARINA qui traite d'un problème amoureux récurrent dans notre société. La chanson raconte l'histoire d'un jeune amoureux qui s'est séparé de sa dulcinée sous les conseils de ses amis. Deux ans après, il veut revenir reconquérir sa bien aimée... Mais il est trop tard !

Ce titre est un extrait de sa mixtape "PILE OU FACE" qui sortira au courant de l'année 2021.

Le video clip a ete dirigé et réalisé par TEPSON’s ART pour le Cameroun assisté par Julien Bimjizzo pour les prises de vues au Rwanda.

La musique a été produite par Dj P.A.T au Cameroun et les enregistrements, l'arrangement, le mix et le mastering ont été réalisé entre le Cameroun et le Rwanda par Dj Kriss et Bob Pro.

À PROPOS DE B.NIDAL :

B.Nidal est un artiste camerounais né le 19 juillet 1999. Signé chez OTS MUSIC PRODUCTION, il commence la musique en 2017 et est auteur de plusieurs titres comme : Danser ma piche, Je peux pas, Le boucan featuring avec Numerica.

