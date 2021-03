Incident,bureau national du fret tchadien Douala: Le Point des transporteurs routiers Camerounais :: CAMEROON

Réuni le jeudi dernier à Douala la capitale économique du Cameroun, un Regroupement de plusieurs organisations syndicales et socio-professionnelles des transporteurs routiers du Cameroun se sont exprimés sur l’incident survenu le 05 Mars 2021 à la représentation du bureau national du Fret Tchadien (BNFT) à Douala, qui avait failli créé des émeutes.

Avant de revenir sur la problématique du Fret Tchadien et des transporteurs Camerounais, les transporteurs ont ténu à faire un round-up contextuel du secteur des transports routiers au Cameroun, et pour le Président Régional du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, Raymond Mougang, les Corridors Camerounais sont en perte de compétitivité :<< Nous sommes au cœur de tout pour les corridors du Tchad et de la République Centrafricaine, grâce à nos plateformes portuaires de Douala, Kribi voir Limbe, mais les infrastructures routières et les services de sécurité Camerounais constituent l’éventail des griefs au Cameroun par où debarquent et transitent les marchandises.Tout y passe, tracasseries administratives, policières, douanières, dysfonctionnements dans le système de géolocalisation des marchandises, le coût des prestations…Etc.Ajouter à Celà, la clandestinité de certains transporteurs routiers, ainsi que certaines entreprises qui elles-meme assurent le transport de leurs marchandises, sans être soumise au régime de transporteurs routiers en violation des lois et règlements.On peut ajouter à celà, la chute des prix en direction de l’hinterland, qui connait une régression progressive depuis 10 ans, passant de 4.500.000FCFA à moins de 3.000.000FCFA, les charges d’exploitation n’ayant pas cessé de croître.Toutes choses, qui encourage le phénomène de plus en plus récurrent, de la double immatriculation des transporteurs Tchadiens qui, profitant d’une réglementation Communautaire flexible, ont entrepris de créer des sociétés de droit Camerounais et qui entraîne des préjudices aux transporteurs nationaux, qui voient une bonne partie de leur quota conventionnel confisqué par les Tchadiens.Les mêmes violant les dispositions de la convention bipartite en empruntant impunément les itinéraires non prévus par cette dernière, pendant que de l’autre côté du Corridor Douala-Ndjamena, les transporteurs Camerounais subissent des sévices et des maltraitances inqualifiables… voilà brièvement, le contexte du transport routier et les problématiques qui fâchent>>affirme-t-il en guise d’État des lieux de ce point de presse.

Revenant sur le contexte de l’incident à la représentation du bureau national du Fret Tchadien (BNFT), le Président national du Groupement des transporteurs terrestres du Cameroun(GTTC) et Coordonateur Afrique Centrale de l’Union Africaine des Transports et de la logistique (UAOTL) Ibrahima Yaya, il faut absolument résoudre les problèmes de maltraitance et sévices que vivent les transporteurs Camerounais :<<il y’a plusieurs griefs que formulent les transporteurs Camerounais à l’endroit de leurs homologues Tchadiens, comme :Le non respect de la carte rose en cas d’accident, l’exigence de la cotisation syndicale au profit des syndicats Tchadiens (50.000FCFA pour les syndicats d’employeurs et 25.000F pour le syndicat des conducteurs), le refus de payer les immobilisations, l’interdiction de sortir du corridor conventionnel (ce qui n’est pas le cas des transporteurs Tchadiens qui vont jusqu’à Limbe et Kribi), l’obligation de déchargement dans le centre ville de Ndjamena, le non respect du prix de transport retour, la non Représentation du BGFT qui engendre le non-respect de la répartition des quotas conventionnels…Etc.Mais la goûte d’eau a été l’augmentation unilatérale de la LVO de 225.000FCFA correspondant à l’ancien prix de 4.500.000F, alors que le plancher à été fixé à 3.300.000FCFA pour 165.000FCFA à payer.Ce qui a provoqué le courroux des Camerounais.Nous appelons nos partenaires Tchadiens, au bon sens et remercions les autorités Centrafricaines, qui de leurs côtés ont déjà pris des mesures pour faire respecter les différentes conventions, et préoccupations des transporteurs Camerounais, notamment en appliquant le tarif plancher consensuel par un acte du Ministre des Transports Centrafricain des transports, pris le 26 Février dernier, qui consacre la somme de 3.350.000FCFA pour le transport des marchandises diverses et conteneurrisee sur le Corridor Bangui-Douala>>affirme-t-il.

Pour Moïse Voukeng , le président du REPTROC,<<Ces exigences, qui font office d’un avertissement aux différents Gouvernements Tchadiens et Camerounais, precederont des grèves illimitées, si rien n’est fait dans les plus brefs délais, parce que les transporteurs Camerounais sur le Corridor Ndjamena-Douala, en ont marres des pratiques non orthodoxes et harmonieuses des partenaires Tchadiens>> .

Prenant les autorités Camerounaises à témoin, les organisations socio-professionnelles des transports routiers du Cameroun, recommandent :

– La reinstauration d’une franche collaboration entre les transporteurs Tchadiens et Camerounais, avec le concours des deux organes de gestion de Fret terrestre (BGFT et BNFT).

-La révision du prix de la LVO Tchadienne à 5% de 3.300.000FCFA, soit 165.000FCFA au lieu de 225.000FCFA actuellement exigés sur la base du montant initial de 4.500.000FCFA qui n’est plus pratiqué

-Le respect du prix de transport plancher par la prise en charge du bon de chargement syndical

-Le strict respect des itinéraires prévus par la convention bipartite, et ce de façon réciproque

-La prise en compte de la carte rose Cemac en cas d’accident

-La suspension des prélèvements syndicaux illégaux, sinon réciprocité

-Le paiement des immobilisations

-Le déchargement des marchandises au port de Ngueli, conformément aux dispositions conventionnelles

-La Représentation du BGFT à Ndjamena, Moundou,Sarh et Pala

-La Cessation du phénomène de double immatriculation