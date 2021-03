MONDE ENTIER :: Entre Amour et vengeance : L’impardonnable commence sur Startimes :: WORLD

La sulfureuse télénovela « L’Impardonnable » fait ses débuts sur StarTimes le 19 mars.

L’Impardonnable est une histoire tragique portée par un casting d’acteurs aussi charismatiques que talentueux qui emmènera les spectateurs dans un dédale de haine et d’amour où faux-semblants et tromperies se mêlent au glamour.

Elle raconte l’histoire de Martín Santelmo qui, parti retrouver son frère, apprend que celui-ci s’est suicidé à cause d'une femme ambitieuse et prête à tout pour l'argent. Fou de douleur, et avec pour seul indice un collier gravé de l’initiale V, Martín part à la recherche de cette femme afin de se venger d’elle. Sa quête l’amène jusqu’à deux cousines de la famille Prado Castelo, Virginia et Verónica. Virginia est une femme innocente et fragile tandis que Verónica est une femme forte et courageuse. Une série de coïncidences et de rumeurs amène Martín à croire que la coupable est Verónica, qui est tombée amoureuse de lui. L’amour et la rage s’entrechoqueront alors pour faire éclater la justice.

Cette série mexicaine sera diffusée du lundi au vendredi à 18h30 sur la chaîne ST Novela F Plus à compter du 19 mars, ainsi que sur l’application mobile StarTimes On .

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 630 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».