Jean-Paul Tchakoté : « La double nationalité est un exemple de pilotage à vue de Biya»

Ancien président de la section-France du Social democratic front (Sdf), vivant depuis quelques mois à Mayotte, il s’étonne de ce que le président Paul Biya soit incapable de régler, depuis 12 ans, une question qui dépend de la seule volonté politique.

S’adressant à jeunesse, le 10 février dernier, le président Paul Biya, a exhorté les Camerounais exilés à rentrer pour construire le pays. Il avait promis à la diaspora, en juillet 2009, en France, de régler la question de la double nationalité. Votre sentiment ?

Il est clair qu'une proportion élevée des Camerounais qui exercent à l'étranger et en particulier en occident détiennent la nationalité de leur pays d'accueil.Nous avons d'ailleurs constaté que les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) sont les plus nombreux dans cette démarche. Très souvent, ils sont en même temps membres des partis politiques de leur pays d'accueil ; ce qui accroît les interrogations.C'est fort de cela que j'avais personnellement exercé, en tant que Président de la section-France du Sdf que j'ai quitté, une forte pression sur le sujet ; ce qui les a conduits à interpellé M. Biya, le président national du Rdpc en visite en France en juillet 2009. Ce dernier s'est engagé alors à "examiner" le sujet. Depuis bientôt 12 ans, nous attendons toujours le résultat de cet examen. Entretemps, il y a eu 2 scrutins présidentiels...Il est contradictoire d'être le garant d'une loi qui exclut des Camerounais et en même temps, attendre des investissements de ces derniers.

Pourquoile président Paul Biya semble-t-il si frileux à aborder la problématique de la double nationalité alors que nombre de ministres et autres personnalités en ont ?

Il faut se rappeler le contexte et l'esprit de cette loi adoptée en 1968 sous le Président Ahidjo. Il s'agissait pour le gouvernement camerounais de l'époque de pourchasser, d'exclure du jeu politique national de nombreux opposants qui étaient pour la plupart refugiés à l'étranger et qui pour des raisons pratiques avaient adopté les nationalités des différents pays d'accueil. Cette situation, sous un régime de multipartisme n'existe plus aujourd'hui mais la disposition a été conservée dans le même but. M. Biya est resté un homme des années 60 qui prend ce prétexte peu orthodoxe pour exclure des concurrents. Malheureusement, cette volonté de pouvoir total nuit gravement au développement de notre pays. Dans ce flou juridique, de nombreux Camerounais talentueux s'abstiennent de développer la moindre idée de projets au Cameroun.Pour ce qui concerne les ministres et autres personnalités qui disposeraient d'autres nationalités, c'est vrai. Mais il faut que la presse fasse son travail d'investigations et rende public les cas avérés. Cela fait des décennies que j'entends ces accusations et sans aucune preuve alors que les naturalisations font l'objet de décrets publics en Occident et dans d'autres régions du monde. Les listes électorales dans ces pays sont publiques... Pourquoi évoluer dans les suspicions là où les preuves matérielles sont publiques ?Monsieur Messanga Nyamding, membre du comité central du Rdpc a affirmé, plus d'une fois, que l'ensemble des responsables du parti de M. Biya en Europe disposent de la nationalité de leur pays d'accueil. Comment des "non-Camerounais" sont-ils membres des partis camerounais y compris en étant des responsables ?

La parole d’unChef d’Etat quitient rarement ses promesses est-elle crédible ?

Une fois de plus, le président de la République est ici sous le contrôle étroit du Président national du Rdpc... L'idée nationale est sacrifiée au profit des considérations partisanes avec des lois non appliquées ou à tête chercheuse.Les Camerounais qui sont partis pour s'installer à l'étranger depuis la reconnaissance en 1987 par M. Biya, de la crise économique, de laquelle nous ne sommes jamais véritablement sortis, arrivent massivement à l'âge de la retraite. Qu'est-ce que M. Biya et son gouvernement ont prévu pour récupérer, ne serait-ce qu'une partie de cette matière grise, pétrie d'expériences ? Comment espérer le retour des jeunes issus de ces hommes et femmes qui ne sont même plus considérés comme des Camerounais ?M. Biya nous a habitués à ce pilotage qui lui est spécifique et qui consiste à appuyer sur les pédales d'accélérateur et du frein en même temps. Cela fait du bruit et ne peut avancer...J'ai noté, avec plaisir, que le projet de M. Kamto prévoyait l'apport de l'expérience des séniorsretraités dans l'encadrement des jeunes. Cette idée est facilement extensible aux séniors de la communauté camerounaise de l'étranger où M. Kamto bénéficie, par ailleurs, d'un fort élan de sympathie.