BELGIQUE : Marcel Tchangue "Nous poursuivrons l'ambassadeur du Cameroun M. Daniel Evina Abe'e pour diffamation"

Activiste, membre fondateur de plusieurs organisations de la société civile camerounaise dont le Code, le Cebaph, le Mouvement de février 2008, Cap Liberté, ce Panafricaniste, militant des droits civiques et politiques, depuis plus 30 ans, innocenté des accusations portées contre lui par l’Ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, prépare sa riposte judiciaire.

L'instruction judiciaire avait été ouverte par la constitution de partie civile de l'ambassade du Cameroun, en Belgique, représentée par Son Excellence Daniel Evina Abe'e, à la date du 29 mars 2019, contre des activistes camerounais accusés d'avoir « dégradé le 26 janvier 2019, la fenêtre de la porte d'entrée de l'ambassade du Cameroun située à l'Avenue Brugmann, 131/133 à 1190 Forest ».

Cette audience, préalablement prévue pour 12 mai 2020 et renvoyée à cause du Covid 19, avait été reprogrammée le mardi 22 septembre 2020 puis renvoyée une fois de plus pour le jeudi, 21 janvier 2021. « La décision du juge est donc tombée lors d'un procès à huis clos condamnant Evina Abe'e, l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles à payer 1440€ au titre "d'indemnité de procédure". Ces frais d'indemnité de procédure sont à verser au conseil du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), conseil des activistes cités également dans cette plainte », confie Marcel Tchangue, insistant : « Ma réaction et celle du CODE n'étaient que celles d'un peuple en joie. Joie parce qu’en tant que personne principale citée dans cette plainte, il était question que le droit soit dit et il a été dit en toute indépendance, sans parti pris, par la justice belge ».

« Une plainte en préparation »

Pour Marcel Tchangue et ses compères cités dans l’affaire, les choses ne peuvent en rester là. « Nous préparons les plaintes contre l’Ambassadeur Daniel Evina Abe’e, pour diffamation. Comme je l'ai dit plus haut, l'instruction avait été ouverte par la constitution de la partie civile de M. l'Ambassadeur du Cameroun et non par l'ambassade du Cameroun.

Ce n'est donc pas la représentation diplomatique du Cameroun en Belgique qui a été condamnée dans cette affaire l’opposant à ses ressortissants. C'est Monsieur Evina Abe'e l'ambassadeur lui- même qui a été condamné », comme vous pouvez le lire dans l'ordonnance du juge.

Marcel Tchangue treès prolixe, ne peut s’empêcher de faire un parallèle en matière de fonctionnement de la justice dans les deux pays. « En Belgique, les pouvoirs exécutif et législatif ne sont pas supérieurs au pouvoir judiciaire. Aucune institution ne peut contrôler le pouvoir judiciaire, le sanctionner ou le priver de son indépendance. Personne ne peut adresser des injonctions aux juges, ni se substituer aux magistrats dans le jugement des litiges relevant de leurs compétences. Tel n'est pas le cas au Cameroun où la justice est à tête chercheuse, quand on est présumé accusé, on est arrêté, emprisonné avant la recherche des chefs d'accusation », soutient-il, avant de conclure :« En plus, les autorités camerounaises violent en toute impunité les principes élémentaires liés à la séparation des pouvoirs, violent le droit pour un justiciable du droit à être jugé équitablement dans un délai raisonnable et de disposer d’un recours effectif, etc. »