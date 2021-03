FRANCE :: Vidéo-Elise KINGUE B. et Stella MANGA C. Illuminent le plateau du Point Diaf-TV

C'est un plateau du Point Diaf-TV majestueusement illuminé ce samedi 06 MARS 2021, par deux braves femmes entrepreneuses, Elise Bourgoin Kingue et Stella Manga Chesnay respectivement dirigeante de Le Bonheur en Boite et du SMC Compliance.

C'est un régal de les écouter dérouler leur savoir-faire en toute humilité. Véritable récital de conseils à la diaspora camerounaise et africaine, très souvent hésitante pour faire le grand saut vers l'entreprenariat.

Membres par ailleurs du MCDEC, entendez Mouvement des Cadres Dirigeants et Entrepreneurs camerounais de France - l'une des plus grandes plates-formes professionnelles des camerounais de France - elles nous expliquent tout l'intérêt et la force de connexion et d'appartenance à cette plate-forme, dans leur registre d'entrepreneuse.

L'intégralité de ce grand moment d'échange dans la vidéo ci-dessous.