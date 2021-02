Le Cameroun se dote de nouveaux équipements de la chaîne de froid pour les vaccins :: CAMEROON

Ces équipements qui ont été réceptionné ce samedi 28 février à Douala par le ministre de la santé De Manaouda Malachie vont renforcer sa chaîne d'approvisionnement en vaccins.

« Accroître la couverture vaccinale au Cameroun à travers une meilleure disponibilité des vaccins de bonne qualité».tel est selon le Dr Manaouda Malachie l’objectif recherché à travers le projet d’acquisition des équipements de la chaîne de froid et leurs installations dans les formations sanitaires dédiées.

C'est au total 842 équipements qui ont été reçus ce jour . Ils viennent ainsi matérialiser la deuxième phase de ce projet. Rappelons qu’au cours de la première phase, deux lots d'équipements respectivement de 1470 en 2009 et 629 en 2010 avaient été réceptionnés et déployés dans des hôpitaux publics et privés. Ce projet dont la deuxième phase est étalée sur quatre années, va ainsi permettre de doter les formations sanitaires qui offrent des services de vaccination, d’au moins 3086 réfrigérateurs entre autres, pour un coût global de 7 milliards de FCFA, financé conjointement par l’État du Cameroun et le Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance (Unicef).

Le Représentant de cette agence du Système des Nations-Unies au Cameroun, Jacques Boyer, a dit sa satisfaction quant au versement par la partie camerounaise, dans les délais, des montants requis et a souhaité que ces équipements puissent être rapidement installés pour garantir l’intensification de la vaccination de routine.

Pour le Dr. MANAOUDA Malachie, par ce projet dont l’accord de financement a été obtenu en 2016, le Gouvernement de la République entend optimiser sa couverture vaccinale en quantité et en qualité. L’option d’élargissement de population bénéficiaire est adossée sur la perspective selon laquelle : « si nous réussissons à avoir une couverture vaccinale de près de 90%, nous aurons une population de plus en plus en bonne santé pour produire la richesse » défend le Minsanté qui, à l’occasion à fait une ouverture sur le vaccin du Covid-19 en indiquant que le gouvernement et ses partenaires sont en instance de discussion pour l’avènement d’un vaccin Covid-19 au Cameroun, ainsi que de la chaîne de froid appropriée.

La réception officielle desdits équipements de la chaîne de froid a été actée par la remise symbolique d’un réfrigérateur au Ministre de la Santé Publique par le Représentant-Résident de l’Unicef au Cameroun. Les 842 équipements étant alimentés en majorité ( 607) en énergie solaire et pour le reste (205) en énergie électrique.

Outre ses proches collaborateurs, le Ministre, était accompagné par le Représentant-Résident de l'OMS au Cameroun, Dr Phanuel HABIMANA.