Adrien Béchonnet, DG de Total Cameroun "Le CHAN Total Cameroun 2020 a été une véritable réussite "

La cérémonie de remise des lots aux gagnants des concours Promo CHAN Total et Jeu CHAN Total s’est déroulée à Douala. A l’occasion, le Directeur General de Total Cameroun a répondu aux questions de la presse. Sur le CHAN Total 2020 et la perspective de la CAN Total 2021.

Quel est votre sentiment après la compétition sportive qui s’est déroulée au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021 ?

Le CHAN Total Cameroun 2021 a été à tout point de vue, une véritable réussite. Nous sommes fiers que notre pays au travers du comité d’organisation COCAN présidé par M. le Ministre des Sports et de l’Education physique, ait organisé d’une aussi belle manière. Ceci dans le respect des gestes barrières pour la première compétition sportive d’une telle envergure dans ce contexte sanitaire actuel. Le groupe Total en tant que sponsor titre de la Confédération Africaine de Football et partenaire du football africain est également satisfait d’avoir contribué à offrir un spectacle convivial, riche en émotions aux populations camerounaises.

Comment peut-on évaluer la contribution du groupe Total

Nous avons partagé notre passion commune du football avec nos clients d’où les nombreuses initiatives qui ont été proposées à l'occasion de ce CHAN Total. On peut citer entre autres, la production et la distribution du magazine Onze mondial dédié au CHAN Total Cameroun 2020 ; l’organisation d’une émission diffusée sur le web « On dé’brunch » durant laquelle les matchs étaient débriefés par nos clients et des stars du football ; la distribution de cadeaux « foot » aux clients en station pendant la compétition ; l’organisation d’une « social room » au stade Ahmadou Ahidjo, ce fut un espace de rencontre entre nos clients et les stars du football puis ces deux grands jeux avec de belles récompenses en prime. En tant que partenaire du football africain, l'idée était de proposer à nos clients, des expériences exclusives, dans le respect des mesures barrières.

Que prépare Total pour la prochaine CAN Total 2022 ?

En réalité, l’animation autour du football sera continue chez Total Cameroun et dans toutes les filiales africaines du Groupe. Nous vous donnons donc tout au long de l’année, rendez-vous dans vos stations Total pour ensemble, vibrer football. L’apothéose sera atteinte durant la CAN Total 2021 au cours de laquelle, les activations mies en place seront à la mesure de cette belle compétition, des attentes des camerounais et des millions de supporters qui feront le déplacement dans notre beau pays.