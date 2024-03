France :: Agnes Lebeaupin: 20 Ans Au Service De La Lingerie Couture Française Et Internationale

Agnes Lebeaupin née au Cameroun à NGOULEMAKONG s’est établie à Tours, une ville de France connue pour son histoire riche datant de 2000 ans. Contrairement à ce que beaucoup choisissent, elle a préféré éviter les grandes villes pour s’installer dans une région riche en histoire le centre de la France , département 37 .

Formée initialement dans son pays d’origine, elle a réussi à s’intégrer et à choisir une carrière dans la lingerie haut de gamme grâce à sa passion, son intelligence et son professionnalisme Son travail acharné lui ont permis de se classer parmi les 100 meilleurs boutiques de lingerie de france en 2016 par la magazine Intima France Alors même que nous étions en pleine période Covid-19 elle fut classée parmi les 500 meilleures boutiques de lingerie européenne en février 2021 , un secteur traditionnellement dominé par les Européens autochtones.

La lingerie, un aspect important de l’intimité personnelle de la femme , représente un domaine souvent non exploré ouvertement pour préserver une certaine pudeur. Agnes a su contribué à changer les codes permettant aux femmes de redéfinir leur identité à travers le choix de leurs sous-vêtements. On ne la présente plus à Tours , elle est un personnage bien connu des tourangeaux et tourangelles grâce à ses prestigieux défilés qu’elle eu à organisé au cours de ses 20 ans de carrière professionnelle bien remplie , chaque défilé était aussi un moment important pour Agnes de passer des messages Universels qui lui tiennent à cœur , elle œuvre pour la universelle sans oublier ses actions humanitaires au côté des enfants , récemment elle a organisé à la mairie de Tours un prestigieux défilé qu’elle a dédié au profit de fonds de dotation CHU de Tours pour les enfants malades à hospitalisation longue durée à mobilité réduite handicap et d’autres pathologies rares .

Agnes a profité de l’opportunité de la dérogation exceptionnelle que la ville de Tours lui avait offerte en signe de reconnaissance ,de son rayonnement universel , d’organiser son dernier défilé, marquant un moment significatif de célébration avec sa clientèle, ainsi qu’une occasion de leur dire au revoir après 20 ans de carrière intense dans son domaine . Agnes Lebeaupin ferme un chapitre de sa vie professionnelle pour en ouvrir un nouveau, avec de nouveaux défis à relever. Agnès Lebeaupin a réussi à démontrer que la lingerie couture est un moyen de communication universelle très puissante , et d’expressions raffinée , lui permettant de toucher la France et au-delà.

Elle souligne que, depuis deux décennies, la lingerie couture luxueuse ne se limite pas à la séduction mais sert aussi de véhiculer des messages pour la paix universelle , le respect universel , la tolérance universelle , afin de promouvoir un monde positif , elle insiste sur le fait que la lingerie luxueuse n’envoie que les ondes positives comme un bouquet de fleurs ou un sourire. Elle est fière d’être tourangelle française , mais ses origines natales ne lui quitte jamais l’esprit elle y pense très souvent