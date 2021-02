CAMEROUN :: Nkotti François célèbre ses 50 ans de carrière :: CAMEROON

La légende de la musique camerounaise publiera à cette occasion un livre autobiographique et tiendra deux spectacles les 12 et 19 mars 2021 à Douala et Yaoundé.

50 ans de carrière, ça se célèbre.

Pour sa part,« Destopellaire » annonce à cette occasion un livre autobiographique qui retrace sa longue et riche carrière musicale. L’un des patriarches du Makossa tiendra également deux spectacles. Le premier le 12 mars 2021 à Douala et le deuxième une semaine plus tard à Yaoundé.

« Le but des deux spectacles est de dire merci à tous les mélomanes et de leur offrir des soirées mémorables comme sait le faire le patriarche François Nkotti…nous savons tous l’impact qu’à eu et continue à avoir Desto», a déclaré lundi dernier Serge Constant Ébène, le chef de projet de cette célébration.

Leader des Black Styl, l’un des plus grands groupes du Makossa, Nkotti Fançois a marqué l’histoire musicale du Cameroun avec une dizaine d’albums et plus de 150 chansons.

Il a aussi révélé des artistes comme Hoigen Ekwalla de regrettée mémoire, Belka Tobis, Benji Mateke, Longue Longue…

Promoteur culturel, Nkotti François est créateur du concours national de la chanson devenu aujourd’hui « Mutzig star ». Il est également acteur économique avec la Foire musicale, artistique, industrielle et commerciale du Cameroun (Fomaric) dont il est le patron depuis plus d’une vingtaine d’années.

Homme pluridimensionnel, Nkotti François est aussi un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti présidentiel grâce auquel il a été maire (2002-2013) de la commune de Bonalea dans le département du Moungo, région du Littoral.

Pour ce demi-siècle de carrière musicale, l’artiste promet la surprise à tous ceux qui feront le déplacement pour ses spectacles. Mais avant l’apothéose, il annonce plusieurs activités. Notamment une messe d’action de grâce à Souza, ou encore la visite et la remise des dons dans les orphelinats et prisons.