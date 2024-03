Cameroun :: Bruno Bidjang : Procès Au Tribunal Militaire Pour Propagation De Fausses Nouvelles :: Cameroon

Le journaliste Bruno Bidjang se retrouve une fois de plus au cœur de l'actualité judiciaire, cette fois-ci pour répondre à une accusation de "propagation de fausses nouvelles". Extrait de sa cellule à Kondengui ce matin, il est conduit devant le tribunal militaire pour cette affaire qui agite les esprits.

Alors que Bruno Bidjang était déjà en détention dans le cadre d'une autre procédure liée à l'affaire Martinez Zogo, où il comparaît "libre" selon l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 Février 2024, voilà qu'une nouvelle accusation s'ajoute à son dossier.

Cette nouvelle affaire découle des vidéos publiées par Bruno Bidjang sur les réseaux sociaux, alimentant la polémique autour de l'augmentation du prix du carburant. Ces publications ont suscité une vive réaction et ont conduit à son arrestation.

Aujourd'hui, le 14 mars 2024, marque le début du procès au tribunal militaire pour cette accusation de propagation de fausses nouvelles. Bruno Bidjang se présente devant la justice pour la première audience de cette affaire qui le place une fois de plus sous les feux des projecteurs médiatiques.

Les regards sont tournés vers le tribunal, dans l'attente de voir comment cette nouvelle étape judiciaire se déroulera pour Bruno Bidjang, et quelles en seront les implications pour la liberté d'expression et le journalisme au Cameroun.