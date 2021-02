CAMEROUN :: Félicitations du Médiateur Universel à M. Dénis Kwébo, Président du Syndicat des Journalistes :: CAMEROON

Félicitations.Monsieur le Président et Cher compatriote,

Par Décret du Chef de l’Etat du 19/02/2021, Président de la République, vous avez été nommé Membre de la Commission nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL).

Aussi, je tiens à vous présenter mes sincères et encourageantes félicitations. Je voudrais également, au-delà et par-delà toutes les insinuations, tous les commentaires ainsi que toutes sortes de supputations abjectes, rappeler ici que vous avez longuement et régulièrement joué un rôle dans le paysage politique, médiatique et social de notre pays. Nul ne saurait vous le dénier.

Nous n’avons pas toujours été d’accord sur certains dossiers et dans certaines situations, mais force est de reconnaître que vous avez maintenu une présence permanente, constante et consistante dans les débats. C’est aussi faire preuve d’intelligence, de sagesse et surtout d’honnêteté, que d’accepter les divergences d’opinions, de pratiques, de fréquentations, de vues et de pensées. Chaque citoyen doit pouvoir, à sa manière et sans complexe ni pression ni influence, servir son pays. Pour cela, il pouvoir et savoir se rendre disponible pour les grandes causes sociales, quand l’occasion lui est donnée. En effet c’est partout, dans tous les cadres où il est prévu, prescrit et consacré, même de façon très relative et imparfaite, des mécanismes permettant d’oeuvrer dans ce sens, de faire avancer le sentiment national, la justice, les libertés, les droits de l’Homme, la démocratie et la solidarité.

La CNDHL dont vous êtes dorénavant membre, constitue un cadre par excellence pour faire un travail permanent de veille, d’enquêtes utiles, d’écoute, d’intervention, d’assistance et de propositions concrètes. C’est l’un des lauriers du vaste et mémorable mouvement populaire pour la conférence nationale des années de braise, et c’est l’un des acquis précieux, de la conférence tripartite de 1991 qui jeta les bases des constructions institutionnelles toujours en cours. Je n’ai aucun doute que vous saurez contribuer au mieux de vos compétences, expériences et visions.

Avec ma fraternelle considération citoyenne./.