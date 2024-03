Cameroun :: Les Fils Et Filles Fong Se Donnent Rendez-Vous Du 15 Au 17 Mars Prochain À Zoétélé. :: Cameroon

C'est dans le cadre de la Rencontre Fraternelle des Peuples FONG rendue à sa quatrième édition.

Durant 3 jours l'esplanade de l'hôtel de ville de Zoétélé , situé dans le département du Dja-et-Lobo ,région du Sud ; brillera et vibrera aux couleurs de cette édition placé sous le signe:«des peuples Fong, pour un peuple Fong uni dans sa diversité ». Pour y parvenir à cela une brochette d'articulation préparé par les soins du comité d'organisation entre :café scientifique, foire exposition animations artistiques, jeux patrimoniaux , élection miss Fong feront montre du savoir faire artistique et culturel de ce peuple dissimulé à travers le monde .

Carte géographique du peuple Fong.

Au Cameroun, on retrouve les composantes Fong majoritairement dans la région du Sud dans les départements de la Mvila, du Dja -et-Lobo, et de la vallée du Ntem.



Présent également dans la région du Centre , dans le Mfoundi ( Yaoundé IV), la Mefou -et-Afamba, la Lékié, le Nyong-et-kelle et bien d'autres.

Ce peuple est également localisé au Bénin, en Guinée Équatoriale et au Gabon.

Cette diversité du peuple Fong dans sa maxime : " un peuple ,une identité ,un destin" sera de mise durant cette 4ieme édition placé sous le Haut Parrainage du ministère des Arts et de la Culture .

Le comité d'organisation est à pied d'œuvre depuis quelques mois déjà pour la réussite total de cette édition : “ Fong BA TOBANE".