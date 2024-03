William Chinda : « Il Y A Du Talent Dans Le Sport Automobile Au Cameroun » :: Cameroon

Le président de l’Association des pratiquants de sport automobiles au Cameroun (APSA) faisait cette déclaration à l’issue du Challenge au frein à main qu’a organisé son association ce dimanche, 10 mars à Douala. Une première compétition qui a vu la victoire de l’ambitieux et réservé pilote Jerry Awofack pour un chrono de 52 secondes et 40 tierces sur une distance de 100m aller-retour.

Il n’est pas passé à côté de la plaque. Le talentueux pilote d’une trentaine d’années charie les spectateurs venus nombreux sur la piste de l’ancienne direction des douanes Douala ce dimanche. Il était attendu. Les règles de jeu sont expliquées en tout début avant le départ aux neuf pilotes inscrits par le directeur technique de la compétition. Il s’agit de slalomer autour des cônes positionnés de part et d’autre du circuit sans les toucher et faire un demi-tour au frein à main aller-retour avec un chrono sur une distance de 100m à parcourir. Une seconde est ajoutée à chaque pénalité, nous explique-t-on.

Jerry Awofack s’en sort si bien face à ses adversaires du jour en se classant premier avec un temps de 52 secondes 40 tierces avec aucune pénalité. « J’aime le sport automobile. Ma force c’est l’amour pour le volant. J’aimerais vraiment que notre gouvernement prenne ceci en considération et le promeut », se félicite le pilote vainqueur. Il est suivi de près par les sieurs Digang et Ngaé classés respectivement deuxième et troisième au podium pour des chronos de 53’95” et 56’81” Ils repartent chacun avec des médailles un trophée pour Jerry Awofack, de nombreux lots, ainsi qu’une prime spéciale à Adeline Nkuichou épse Tonga seule dame pilote de la compétition en guise d’encouragement à la gent féminine qui se disctingue dans cette discipline sportive. « La particularité de cette édition est que nous avons eu une femme qui est venue participer. C’était vraiment exceptionnel », se rejoint William Chinda promoteur du Challenge au frein à main et président de l’Apsa. Avant de dresser le bilan de cette première édition. « Les pilotes ont pu bien se battre avec de la technicité. Cela veut dire qu’il y a du talent dans le sport automobile au Cameroun », fait savoir M. Chinda. Un avis que partage le directeur technique de la compétition qui revient aussi sur le niveau des pilotes. « Techniquement, j’ai apprécié d’abord les pilotes; ils étaient très bons. On dénombre des compétiteurs qui ont touché trois plots ce qui est appréciable », note Fredy Oloume.

Ce fut également un apprentissage pour les six autres pilotes classés hors du podium qui auront à cœur de se rattraper lors du tournoi de rallye navigation dans un peu plus de deux mois dans quatre départements de l’Ouest-Cameroun, nous annonce William Chinda, organisateur.