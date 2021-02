CAMEROUN :: Kribi : la psychose du « porte-monnaie magique » :: CAMEROON

Un fait divers fait paniquer parents et élèves. Conséquence : il n’existe plus de confiance entre camarades.

12 février 2021, lendemain de la Fête de la jeunesse. Au lycée bilingue de Kribi, élèves et enseignants ont repris le chemin de l’école. Les visages sont fermés. Personne ne veut parler à un inconnu. Plusieurs élèves se font accompagner par leurs parents ou encore par un membre proche de la famille. Au moment de se séparer, l’accompagnateur donne les dernières consignes. « Ne prends rien de tes camarades », murmure une maman à sa fille. La dame n’est pas la seule à faire ces recommandations à son enfant.

Depuis quelques jours, une affaire de « porte-monnaie magique » défraie la chronique dans la cité balnéaire. Un groupe d’élèves du lycée bilingue de Kribi a été interpellé par les éléments de la compagnie de gendarmerie de la ville. Ces enfants, dont le plus âgé aurait 17 ans, faisaient des dépenses faramineuses dans les boutiques et autres discothèques de la ville. D’après les récits, il fallait dépenser un million de francs en quelques heures. Pendant leur exploitation par les pandores, les élèves vont faire plusieurs révélations. Un des leurs est en contact avec un monsieur de nationalité béninoise. Cet homme invisible lui envoie de fortes sommes d’argent tous les jours.

Le garçon va se confier à deux compagnons. Le trio a donc une mission : recruter leurs camarades et bien d’autres personnes. « Le grand maître m’a dit que j’aurais un million de francs par élève si celui-ci accepte de s’inscrire dans notre association », déclare un élément du groupe. La machine va alors tourner. Des élèves, des belles de nuit et même des voisins du quartier sont inscrits d’une façon ou d’une autre. Aux dernières nouvelles, deux membres du groupe, selon nos sources, les cerveaux, ont été déférés pour pratique de sorcellerie. Les trois autres ont été conduits, chacun par sa famille, chez des exorcistes. « Mon fils a été envoûté par son camarade. Nous prions beaucoup pour qu’il retrouve la santé », fait savoir une mère dont l’enfant est impliqué.

Au lycée bilingue de Kribi et même dans tous les autres établissements secondaires de la ville, les responsables sont en train de prendre des mesures pour séparer le bon grain de l’ivraie. Quant aux parents, ils vivent avec la peur au ventre. « La société est pleine de saints et de démons. A chaque parent de donner des conseils à son enfant. L’éducation commence à la maison », souligne un pasteur. Cette affaire de porte monnaie magique est venue mettre les élèves mal à l’aise. Ils ne se font plus confiance. « J’ai coupé tous les liens avec mes camarades », assure une élève.