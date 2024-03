Députés Affairistes Et Calomniateurs : L'assemblée Nationale Du Cameroun Sous Le Feu Des Critiques :: Cameroon

Ce mardi matin, l'Assemblée nationale du Cameroun a été secouée par une déclaration sans précédent de la doyenne d'âge, l'honorable Koa Mfegue Laurentine. Dans un discours poignant, elle a pointé du doigt certains députés qui, selon elle, se sont égarés dans des comportements peu honorables.

Les maux qui rongent l'Assemblée

L'honorable Koa Mfegue Laurentine n'a pas mâché ses mots. Elle a dénoncé les agissements de certains parlementaires, les qualifiant d'affairistes et de calomniateurs. Voici les principaux griefs qu'elle a soulevés :

1. Intrigues et délations : Certains députés se livrent à des manœuvres sournoises, cherchant à déstabiliser leurs collègues par des intrigues et des dénonciations.

2. Dénonciations calomnieuses : Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu de ces parlementaires, où ils diffusent des accusations infondées et nuisent à la réputation de leurs pairs.

3. Guerres de positionnement : La quête effrénée de pouvoir et de postes clés au sein de l'Assemblée crée des tensions et des rivalités malsaines.

4. Affairisme : Certains députés sont plus préoccupés par leurs intérêts personnels que par l'intérêt général. Ils cherchent à tirer profit de leur mandat.

5. Recherche effrénée de l'argent : L'appât du gain semble obséder certains élus, au détriment de leur mission de servir le peuple.

La réponse de Richard Bona

Cette critique acerbe rappelle la récente réaction de l'artiste Richard Bona, qui a utilisé sa musique pour exprimer son point de vue sur la situation du pays. Dans sa chanson intitulée "Il y avait quoi avant ?", il a ironiquement rappelé les entreprises nationales qui ont prospéré sous le régime d'Ahidjo, mais qui ont sombré en faillite sous l'ère de Paul Biya. Une manière créative et percutante de participer au débat politique et social du Cameroun.

L'Assemblée nationale doit prendre ces critiques au sérieux et œuvrer pour restaurer la confiance du peuple. Les députés doivent se rappeler qu'ils sont les représentants du peuple et qu'ils ont la responsabilité de servir l'intérêt général, au-delà de leurs ambitions personnelles.